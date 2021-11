Almanca Selamlaşma Kelimeleri Ve Diyalogları Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Her dilde olduğu gibi Almancada da selamlaşma konusu dile giriş konularının ilkini oluşturuyor. Hi (selam), hallo (merhaba), temel selamlaşma kalıplarıdır. Temel olarak İngilizce Hi ve Hello sözcüklerine benzerlik göstermektedir. Hallo daha ziyade resmi konuşmalarda, hi ise samimi konuşmalarda kullanılmaktadır.

Almanca Selamlaşma (die Begrüßung) Kelimeleri

Gün içinde biriyle karşılaştığınızda, konuşmak istediğinizde "selam, merhaba, günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler" sözleriyle konuşmanıza başlarsınız. Bu selamlaşma sözcüklerinin Almanca karşılıkları ise şöyledir;

* Selam Hi

* Merhaba/Selam - Hallo

* Günaydın - Guten Morgen

* İyi günler - Guten Tag

* İyi akşamlar - Guten Abend

* İyi geceler - Gute Nacht

- Hallo, Frau Özge! -Merhaba, Bayan Özge

- Guten Morgen, Frau Nisa! - Günaydın, Bayan Nisa

- Guten Tag, Frau Fatma! - İyi Günler, Bayan Fatma

- Guten Abend, Herr Ali! - İyi Akşamlar, Bay Ali

- Gute Nacht, Herr Veli! - İyi Geceler, Bay Veli

Almanca Gündelik Selamlamalar

Hallo: "Merhaba" anlamına geliyor. Orta seviyede, mesafeli selamlaşmalarda kullanılıyor.

Hi!: ‘"Selam"’ anlamını taşıyor. Daha samimi ortamlarda kullanılıyor.

Wie geht es Ihnen?: "Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor, neler yapıyorsun" gibi anlamlar içeriyor. Genel bir soru kalıbını taşıdığından Türkçede "iyiyim" karşılığı olarak Almancada "Danke- teşekkür ederim" kısa dönüş yapılıyor.

Wie geht es dir?:"Nasılsın/naber?" soru kalıbıdır. Samimiyet/resmiyet durumuna göre ,"danke" veya "Es geht mir prima! - harikayım!" veya "‘Gut- iyi" ’ diyebilirsiniz.

Geht es dir gut?: "‘İyi misin?" anlamını taşıyor. Karşılık olarak; "Es geht mir gut, danke - iyiyim teşekkür ederim" veya "nicht schlecht! - fena değil!"’ yanıtlarını verebilirsiniz.

Almanca Merhaba Demenin İki Yolu Bulunuyor

Almanca selamlaşmada samimiyet ve resmiyet konuşmaları önemli yer tutuyor. Aile ve arkadaş çevresindeki selamlaşmalarınızı resmi konuşmalarda sergileyemiyorsunuz. Örneğin aile ve arkadaş çevresinde Hi/hallo diyebiliyorken, resmi çevrede Guten Tag diyorsunuz.

Selamlaşma, konuşmanın ön hazırlığı olarak kabul ediliyor. Kapıda birini gördüğünüzde, tanıdığınız birinin yanından geçerken hi/hallo/Guten Tag diyebilirsiniz. Selamlaşmadan sonra gelen klasik cümle kalıpları bulunuyor. Karşınızdaki kişinin adını-soyadını, yaşadığı yeri, yaşını, ne iş yaptığını sorabilirsiniz.

Hal-Hatır Sorma

Wie geht es dir? - Nasılsın?

Es geht mir gut. - Ben iyiyim.

Danke, Es geht mir gut und dir? - Teşekkürler, iyiyim ya sen?

Wie geht es Ihnen? - Nasılsınız?

Es geht mir prima. - Harikayım. / Es geht mir schlecht. - Kötüyüm.

İsim Sorma

Karşınızdaki kişinin adını öğrenmek istiyorsanız,bunu iki farklı soru cümlesiyle yapabiliyorsunuz. Birincisi; " Wie heißt du", ikincisi " Wie ist dein Name"'dir.

Örnek; - Wie heißt du? : Senin ismin ne?

-Ich heiße Kadir. : Benim ismim Kadir.

- Wie ist dein Name? : Senin ismin ne?

- Mein Name ist Kadir Durmaz. : Benim ismim Kadir Durmaz.

NOT; Selamlaşmadan sonra " Ich heiß" kalıbıyla isim söyleniyorsa sadece isim; " Mein Name ist" kullanılacaksa hem isim hem de soy isim birlikte söylenir.

Yaş Sorma

Almancada yaş sorma soru kalıbı "Wie alt", kullanılan fiil ise "sein" ‘dir.

- Wie alt bist du? - Sen kaç yaşındasın?

- Ich bin fünfzehn Jahre alt. - Ben 15 yaşındayım.

- Wie alt ist sie? - O kaç yaşında?

- Er ist fünf Jahre alt. - O 5 yaşında.

Nereli Olduğunu Sorma

Almancada birine nereli olduğunu "Woher" soru kelimesi ve "kommen" fiilini kullanarak, öğreniyorsunuz.

Woher kommst du? - Sen nerelisin?

-Ich komme aus Adana. - Ben Adanalıyım.

*Woher kommt Pelin? : Pelin nereli?

-Pelin kommt aus İzmir. : Pelin İzmirli.

Yaşanılan Yeri Sorma

Almancada birinin nerede yaşadığını öğrenmek için "Wo" soru kelimesi ve "wohne"‘ fiili kullanılıyor.