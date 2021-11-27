Almanca Sayılar 1'den 10'a Kadar Okunuşları Ve Yazılışları

Almanca, yalnızca Almanya'da değil 5 ülke de anadil olarak konuşulmaktadır. Bu ülkelerin yanı sıra uluslararası dillerden biri olup yabancı dil olarak herkes tarafından öğrenilebilir. Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan ve özellikle ticari yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir lisanlarda biridir.
Almanca Sayılar 1'den 10'a Kadar Yazılışları
Almanca, bizimde alışkın olduğumuz Latin alfabesini kullanır. Almanca sayıların 1'den 10'a kadar olanların yazılışları şu şekildedir;
1- eins
2- zwei
3- drei
4- vier
5- fünf
6- sechs
7- sieben
8- acht
9- neun
10- zehn
Almanca 1'den 10'a Kadar Sayıların Okunuşları
1- eins- ayns
2- zwei- zıvay
3- drei- dıray
4- vier- fiya
5- fünf- fünf
6- sechs- zeks
7- sieben- ziıbın
8- acht- aht
9- neun- noyn
10- zehn- zeyn