Almanca Sayılar 1'den 10'a Kadar Okunuşları Ve Yazılışları

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Almanca, yalnızca Almanya'da değil 5 ülke de anadil olarak konuşulmaktadır. Bu ülkelerin yanı sıra uluslararası dillerden biri olup yabancı dil olarak herkes tarafından öğrenilebilir. Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan ve özellikle ticari yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir lisanlarda biridir.

Almanca Sayılar 1'den 10'a Kadar Yazılışları

Almanca, bizimde alışkın olduğumuz Latin alfabesini kullanır. Almanca sayıların 1'den 10'a kadar olanların yazılışları şu şekildedir;

1- eins

2- zwei

3- drei

4- vier

5- fünf

6- sechs

7- sieben

8- acht

9- neun

10- zehn

Almanca 1'den 10'a Kadar Sayıların Okunuşları

1- eins- ayns

2- zwei- zıvay

3- drei- dıray

4- vier- fiya

5- fünf- fünf

6- sechs- zeks

7- sieben- ziıbın

8- acht- aht

9- neun- noyn

10- zehn- zeyn