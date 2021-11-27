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Almanca Saatler - Almanca Saatlerin Okunuşu, Yazılışı Ve Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Saatler - Almanca Saatlerin Okunuşu, Yazılışı Ve Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca dilini öğrenmede saatleri öğrenmenin ayrı bir öneminin varlığı söz konusudur. Bu bakımdan Almanca saatler ve bu saatlerin okunuşu hakkında mümkün olan doğru ve anlaşılır bilgiye erişim önemlidir. Bundan dolayı sizin için Almanca saatler - Almanca saatlerin okunuşu, yazılışı ve örnek cümleler ile konu anlatımı hususunu tüm detayları ile derledik.

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 Gerekli durumlarda Almanca saatler hakkında karşınızdaki insan ile iletişime geçebilmeniz adına Almanca saat bilgisine hakim olmanız gerekir. Bu noktada Almanca bilgisine erişmek isteyenlerin en pratik yardımcısı ise internet olmaktadır. 

 Almanca Saatler - Almanca Saatlerin Okunuşu 

 Türkçedeki Saatler kelimesinin Almancadaki karşılığı "Die Uhrzeit" olmaktadır. Almanca saatler konusu işlenirken bir diğer önemli konu ise Almancada saatler söylenirken kullanılan terimler olmaktadır. Konun en iyi şekilde öğrenilebilir olması için bu terimlerin iyi bilinmesinde büyük fayda olacaktır. Bu terimler ise aşağıdaki gibidir: 

 - Vor = Kala

 - Nach = Geçiyor

 - Halb = Buçuk / Yarım

 - Viertel = Çeyrek 

 Almanca tam saatlerin okunuşları: 

 Saat Türkçe Almanca

 1:00 Saat Bir Es ist Ein Uhr.

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 2:00 Saat İki Es ist Zwei Uhr.

 3:00 Saat Üç Es ist Drei Uhr.

 4:00 Saat Dört Es ist Vier Uhr.

 5:00 Saat Beş Es ist Fünf Uhr.

 6:00 Saat Altı Es ist Sechs Uhr.

 7:00 Saat Yedi Es ist Sieben Uhr.

 8:00 Saat Sekiz Es ist Acht Uhr.

 9:00 Saat Dokuz Es ist Neun Uhr.

 10:00 Saat On Es ist Zehn Uhr.

 11:00 Saat On Bir Es ist Elf Uhr.

 12:00 Saat On İki Es ist Zwölf Uhr.

 13:00 Saat On Üç Es ist Dreizehn Uhr.

 14:00 Saat On Dört Es ist Vierzehn Uhr.

 15:00 Saat On Beş Es ist Fünfzehn Uhr.

 16:00 Saat On Altı Es ist Sechszehn Uhr.

 17:00 Saat On Yedi Es ist Siebzehn Uhr.

 18:00 Saat On Sekiz Es ist Achtsehn Uhr.

 19:00 Saat On Dokuz Es ist Neunzehn Uhr.

 20:00 Saat Yirmi Es ist Zwanzig Uhr.

 21:00 Saat Yirmi Bir Es ist Ein und zwanzig Uhr.

 22:00 Saat Yirmi İki Es ist Zwei und zwanzig Uhr.

 23:00 Saat Yirmi Üç Es ist Drei und zwanzig Uhr.

 24:00 Saat Yirmi Dört Es ist Vier und zwanzig Uhr. 

 Almanca Saatlerin Yazılışı ve Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

 Almanca saatlerin yazılışı önemli bir konudur. Böylelikle Almanca yazılışı bilinen saatlerin cümle içerisinde kullanımı son derece kolay olacaktır. Bu konun daha kolay anlaşılabilir olması adına hem Almanca saatlerin yazılışı hem de cümle içerisinde kullanımına dair bilgilerin verilmesi Almanca öğrenmek isteyen bireylerin oldukça büyük ölçüde yararına olacaktır. 

 Almanca'da saatler için iki çeşit soru kalıbı kullanılmaktadır Bunlar: 

 Almanca Türkçe 

 - Wie spät ist es? Saat kaç?

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 - Wie viel Uhr ist es? Saat kaç? 

 Almanca saatler sorularına, Almanca dil bilgisi kuralları kapsamı içerisinde karşılık olarak verilen yanıt, "geçe, var, yarım ya da kala " gibi terimler içerir. Bu terimlerin Almanca saat olarak karşılıkları ise: 

 - Halb = Yarım / Buçuk

 - Nach = Geçe

 - Vor = Var / Kala 

 Almanca saatlerin yarım olduğuna dair örnek cümleler verilecek olursa bunlar; 

 Saat Türkçe Almanca 

 06:45 / 19:45 Saat yediye çeyrek var. Est ist viertel vor zehn. 

 05: 20 / 17:20 Saat beşi yirmi geçiyor. Es ist zwanzig nach fünf. 

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 09:05 / 21.05: Saat dokuzu beş geçiyor. Es ist fünf nach neun. 

 09:30 / 21:30: Saat dokuz buçuk. Es ist halb zehn. 

 09:00 / 21:00 Saat dokuz. Es ist neun. 

 Soru Almanca Türkçe Cevap Almanca Cevap Türkçe 

 Wie spät ist es? Saat kaç? Es ist zehn vor zehn. Saat ona on var .

 Wie viel Uhr ist es? Saat kaç? Es ist Elf Uhr. Saat on bir.

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