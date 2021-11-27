Almanca Renkler - Almanca Renklerin Okunuşu, Yazılışı Ve Türkçeleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
İngilterede yeni varyant alarmı Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendiİngiltere'de 'yeni varyant' alarmı! Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendi#Koronavirüs
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
Dünya Meryemi konuşuyor Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...Dünya Meryem'i konuşuyor! Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...#Manş Denizi
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
Kura sonrası Portekizden dikkat çeken analiz Stefan Kuntz detayı: Şenol Güneş gidince...Kura sonrası Portekiz'den dikkat çeken analiz! Stefan Kuntz detayı: 'Şenol Güneş gidince...'#Türkiye-Portekiz
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Almanca Renkler - Almanca Renklerin Okunuşu, Yazılışı Ve Türkçeleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Renkler - Almanca Renklerin Okunuşu, Yazılışı Ve Türkçeleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca, İngilizcenin yakın bir kuzeni olduğundan, çoğu Almanca renkli kelime, yazım ve telaffuz açısından İngilizce karşılıklarına çok benzer. Bu, onları hatırlamak için fazla bir iş yapmanız gerekmeyeceği anlamına gelir. Peki, Almancada renkler nasıl okunur, nasıl telaffuz edilir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Almancadaki renkleri öğrenmek kolaydır. Özellikle başka dillere yatkınlığınız varsa daha da kolaylaşır. 

 Almanca Renkler Konu Anlatımı 

 “Renk” kelimesinin kendisi dişil isim Farbe olarak tercüme edilir. Renkli bir kelimeyi hatırlamaya çalışırken sıkışırsanız, birisine "Welche Farbe ist das?" diye sorabilirsiniz. Bu "Bu ne renk?" anlamına gelir. Farbe ayrıca farblos ("renksiz"), farbenfroh ("renkli"), farbenblind ("renk körü") gibi kelimelerde de görünür ve Farbfernseher (renkli televizyon) gibi bileşik isimlerde bir önek ( Farb- ) olarak kullanılabilir. 

 İlk olarak, sıfat olarak kullanıldığında Alman renklerinin normal sıfatlarla aynı kuralları izlediğini unutmayın. En önemli nokta, renk kelimelerinin isim ile cinsiyet ve durum bakımından uyuşması gerektiğidir. İstisna, rosa ya da lila gibi -a ile biten renkli sözcüklerdir. Bu kelimeler herhangi bir özel son almaz. Bazı durumlarda, Almanca renkli sözcükler isim işlevi görebilir. Bu, tüm Almanca isimler gibi büyük harfle yazılması gerektiği anlamına gelir; örneğin, “das Blau des Himmels” (gökyüzünün mavisi) gibi... 

 Almanca Renklerin Okunuşu, Yazılışı ve Türkçeleri Örnek Cümleler 

Haberin Devamı

 Almanca'daki renk adları, bir şeyleri tanımlamanıza yardımcı olacak önemli sıfatlardır. Almanca'daki en önemli ve temel renkler; 

 Yeşil = grün (groon)

 Kahverengi = braun (buron)

 Sarı = gelb (gelp)

 Beyaz = weiß (vice)

 Gri = grau (g - ow)

 Mavi = blau (bl - ow)

 Turuncu = orange (orang)

 Siyah = schwarz (shvarts)

 Bej = beige (beige)

 Kırmızı = rot (roat)

 Pembe = rosa (roza) pembenin açık, soluk bir tonunu ifade eder.

 Pembe = pink (pembe) güçlü ya da sıcak pembe,

 Mor = lila (leela) 

 Açık ve koyu renkler İngilizce'ye benzer şekilde ekleyerek bireysel renklerin daha açık ve koyu tonlarını adlandırabilirsiniz. Temel fark, Almancada iki kelimeyi birleştirmek için elbette bir araya getirmenizdir. Açık mavi bu nedenle “hellblau” olur ve koyu kırmızı “dunkelrot” olur. Yani açık bir renkten bahsedecekseniz rengin başına “Hell”, koyu bir renkten bahsedecekseniz rengin başına “Dunkel” getirmeniz yeterlidir. 

 Hellrot - Açık Kırmızı

 Dunkelblau - Koyu Mavi 

Haberin Devamı

 Renkler ile ilgili örnek cümlelere göz atalım; 

 Wir haben ein rotes Auto - Kırmızı bir arabamız var.

 Der Lippenstift, den ich gekauft habe, ist rosa - Aldığım ruj pembe.

 ie hat schöne blaue Augen - Güzel mavi gözleri var.

 Der Grass ist grün - Çimen yeşildir.

 Das gelbe Kleid is teuer - Sarı elbise pahalıdır.

 Orange ist mein Lieblingsfarbe - Turuncu en sevdiğim renktir. 

 Tabii ki, muhtemelen bu dünyadaki her dilde olduğu gibi, birçok renk nüansı var. Gerçekten de, onları günlük dilde kullanıyorsunuz! 

 Rötlich - Kırmızımsı

 Gelblich - Sarımsı

 Grünlich - Yeşilimsi

 Blaulich - mavimsi

 Schwarzlich - Siyahımsı

 Weißlich – Beyazımsı 

Haberin Devamı

 Almanca'da renklerin nüanslarını, özellikle iki renk arasındaki tonları tanımlayan nüansları ifade etmek için, ilk rengin adını kullanır. Dolayısıyla, Almancada renklerin nasıl oluştuğunun oldukça açıktır. Tarif etmek istediğiniz rengin adına “- lich” sonunu eklemeniz yeterlidir. Ayrıca; 

 Ultramarinblau- lacivert

 Himmelblau - Gökyüzü mavi

 Apfelgrün - elma yeşili

 Laubgrun - Yaprak yeşili

 Blutrot - Kan kırmızısı 

 Dilbilgisi açısından konuşursak, buna "elision" denir. Yani bir şeyi tanımlamaktır. Yaygın olarak kullanılır ve standart bir ada sahiptir. Dolayısıyla yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi ifadeler sadece renkten biraz daha fazlasını iletebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen