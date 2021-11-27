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Almanca Okul Eşyaları - Almanca'da Okul Eşyalarının Okunuşları Ve Örnek Cümleleler

Almanca Okul Eşyaları - Almancada Okul Eşyalarının Okunuşları Ve Örnek Cümleleler

Okul eşyaları ayrı bir kategori altında dil öğrenirken verilmektedir. Hatta bu kelimelerin anlamları, telaffuzları da ayrı bir şekilde bir öğretim konusunu oluşturmaktadır. Çünkü bir okul eşyasının ilgili dilde yazılımını öğrenmek kadar nasıl söylendiğini yani nasıl seslendirildiğini de bilmek doğru telaffuz açısından önem arz etmektedir. Okul eşyaları kelimelerini Almanca olacak şekilde okunuşları ve örnek cümlelerle derledik.

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Yiyecek isimleri, içecek isimleri, nesne isimleri tıpkı okul eşyaları isimleri gibi farklı bir dil öğrenirken kategori altındadır. Kelimelerin daha kolay ezberlenmesi daha basit telaffuz edilebilmesi için günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sözcükleri ayrı ayrı başlık altında toplamak ezber açısından da önemlidir. 

 Almanca Okul Eşyaları 

 Almanca okul eşyalarına geçiş yapmadan önce okul eşyalarının neler olduğunu tam olarak bilmek lazımdır. Örneğin kalem, silgi, kalem tıraş, defter, kitap, silgi, boya, fırça gibi kelimeler çeşitlere ayrılabilir ve daha fazla çoğaltılabilir. Kalem dediğimizde hem kurşun kalemin Almanca karşılığını hem tükenmez kalemin Almanca karşılığını hem de dolma kalemin Almanca karşılığını bilmek doğru anlatım için bir gerekliliktir. 

 İşte Almanca okul eşyaları şöyle sıralanmaktadır; 

Kurşun Kalem: der Bleistift 

Tükenmez Kalem: der Kuli 

Dolma Kalem: der Füller 

Silgi: der Radiergummi 

Defter: der Block 

Kalem Tıraş: der Spitzer 

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Sulu Boya Kutusu: der Malkasten

Hesap Makinesi: der Taschenrehner 

Atlas: der Atlas 

Çanta: die Tasche 

Sulu Boya Fırçası: der Pinsel 

Dosya: der Ordner 

Tahta: die Tafel 

Makas: die Schere 

Kitap: das Buch 

Beslenme Çantası: die Brotdose 

Kağıt: das Blatt-papier 

Yapıştırıcı: der Klebestift 

Keçeli Kalem: der Filzstift 

Pergel: der Zirkel 

Harita: die Landkarte 

Tebeşir: die Kreide 

Sınıf Defteri: das Klassenbuch 

Sıra: das Pult 

Almanca Okul Eşyaları Okunuşları Ve Örnek Cümleler 

 Almanca okul eşyalarının yazılışları kadar telaffuz şekilleri yani okunuşları da önemlidir. İşte Almanca okul eşyalarının okunuşlarıyla beraber listesi şöyledir; 

Okul Çantası: Yazılışı: Die Scultasche Okunuşu: die Şultaşe 

Defter: Yazılışı: Das Heft Okunuşu: das Heft 

Kitap: Yazılışı: Das Buch Okunuşu: das Buuh 

Sınıf Defteri: Yazılışı: Das Klassenbuch Okunuşu: das Kılassınbuuh 

Sözlük: Yazılışı: Das Wörterbuch Okunuşu: das Wörtabuuh

 Kurşun Kalem: Yazılışı: Der Bleistift Okunuşu: der blayşitift 

Kalem Kutusu: Yazılışı: Das Mäppchen Okunuşu: das Mepşın 

Kalem Tıraş: Yazılışı: Der Spitzer Okunuşu: der şipittser 

Tükenmez Kalem: Yazılışı: Der Kugelschreiber Okunuşu: der Kugulşıraybır 

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Silgi: Yazılışı: Der Radiergummi Okunuşu: der radiyagummi 

Boya Kutusu: Yazılışı: Der Malkasten Okunuşu: der Malkasten 

Tükenmez Kalem: Yazılışı: Der Kugelschreiber Okunuşu: der Kugulşıraybır 

Keçeli Kalem: Yazılışı: Der Buntstift Okunuşu: der Buntşift 

Kağıt: Yazılışı: Das Papier Okunuşu: das papiya 

Cetvel: Yazılışı: Das Lineal Okunuşu: das Lineyal 

Makas: Yazılışı: Die Schere Okunuşu: die şeere 

Tebeşir: Yazılışı: Die Kreide Okunuşu: die Kraydi 

Dolma Kalem: Yazılışı: Der Füller Okunuşu: der füller 

Resim Defteri: Yazılışı: Der Kunstblock Okunuşu: der kunsblok 

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Yukarıdaki listede okul eşyalarının isimlerini Almanca olarak yazdık ve ardından da okunuşlarının nasıl olduğunu bildirdik. Şimdi okul eşyalarının kullanıldığı örnek cümlelere bakalım. İşte örnek cümleler; 

Kurşun kalemimin ucu koptu. Meine Bleistiftspitze ist abgebrochen. 

Birbirinden renkli ve kokulu silgiler satın aldım. Ich habe bunte und duftende Radiergummis gekauft. 

Matematik sınavında tam ortadan cetvelim kırıldı. Mein Lineal brach mitten in der Matheprüfung. 

Öğretmen tebeşirle yazı tahtasına anlaşılmayan kelimeler yazdı. Der Lehrer schrieb mit Kreide unverständliche Wörter an die Tafel. 

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Yarışmada bu dolma kalemle yazdığım için birinci oldum.

 Im Wettbewerb für das Schreiben mit diesem Füllfederhalter habe ich den ersten Platz belegt.

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