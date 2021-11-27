Almanca Okul Eşyaları - Almanca'da Okul Eşyalarının Okunuşları Ve Örnek Cümleleler

Yiyecek isimleri, içecek isimleri, nesne isimleri tıpkı okul eşyaları isimleri gibi farklı bir dil öğrenirken kategori altındadır. Kelimelerin daha kolay ezberlenmesi daha basit telaffuz edilebilmesi için günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sözcükleri ayrı ayrı başlık altında toplamak ezber açısından da önemlidir.
Almanca Okul Eşyaları
Almanca okul eşyalarına geçiş yapmadan önce okul eşyalarının neler olduğunu tam olarak bilmek lazımdır. Örneğin kalem, silgi, kalem tıraş, defter, kitap, silgi, boya, fırça gibi kelimeler çeşitlere ayrılabilir ve daha fazla çoğaltılabilir. Kalem dediğimizde hem kurşun kalemin Almanca karşılığını hem tükenmez kalemin Almanca karşılığını hem de dolma kalemin Almanca karşılığını bilmek doğru anlatım için bir gerekliliktir.
İşte Almanca okul eşyaları şöyle sıralanmaktadır;
Kurşun Kalem: der Bleistift
Tükenmez Kalem: der Kuli
Dolma Kalem: der Füller
Silgi: der Radiergummi
Defter: der Block
Kalem Tıraş: der Spitzer
Sulu Boya Kutusu: der Malkasten
Hesap Makinesi: der Taschenrehner
Atlas: der Atlas
Çanta: die Tasche
Sulu Boya Fırçası: der Pinsel
Dosya: der Ordner
Tahta: die Tafel
Makas: die Schere
Kitap: das Buch
Beslenme Çantası: die Brotdose
Kağıt: das Blatt-papier
Yapıştırıcı: der Klebestift
Keçeli Kalem: der Filzstift
Pergel: der Zirkel
Harita: die Landkarte
Tebeşir: die Kreide
Sınıf Defteri: das Klassenbuch
Sıra: das Pult
Almanca Okul Eşyaları Okunuşları Ve Örnek Cümleler
Almanca okul eşyalarının yazılışları kadar telaffuz şekilleri yani okunuşları da önemlidir. İşte Almanca okul eşyalarının okunuşlarıyla beraber listesi şöyledir;
Okul Çantası: Yazılışı: Die Scultasche Okunuşu: die Şultaşe
Defter: Yazılışı: Das Heft Okunuşu: das Heft
Kitap: Yazılışı: Das Buch Okunuşu: das Buuh
Sınıf Defteri: Yazılışı: Das Klassenbuch Okunuşu: das Kılassınbuuh
Sözlük: Yazılışı: Das Wörterbuch Okunuşu: das Wörtabuuh
Kurşun Kalem: Yazılışı: Der Bleistift Okunuşu: der blayşitift
Kalem Kutusu: Yazılışı: Das Mäppchen Okunuşu: das Mepşın
Kalem Tıraş: Yazılışı: Der Spitzer Okunuşu: der şipittser
Tükenmez Kalem: Yazılışı: Der Kugelschreiber Okunuşu: der Kugulşıraybır
Silgi: Yazılışı: Der Radiergummi Okunuşu: der radiyagummi
Boya Kutusu: Yazılışı: Der Malkasten Okunuşu: der Malkasten
Tükenmez Kalem: Yazılışı: Der Kugelschreiber Okunuşu: der Kugulşıraybır
Keçeli Kalem: Yazılışı: Der Buntstift Okunuşu: der Buntşift
Kağıt: Yazılışı: Das Papier Okunuşu: das papiya
Cetvel: Yazılışı: Das Lineal Okunuşu: das Lineyal
Makas: Yazılışı: Die Schere Okunuşu: die şeere
Tebeşir: Yazılışı: Die Kreide Okunuşu: die Kraydi
Dolma Kalem: Yazılışı: Der Füller Okunuşu: der füller
Resim Defteri: Yazılışı: Der Kunstblock Okunuşu: der kunsblok
Yukarıdaki listede okul eşyalarının isimlerini Almanca olarak yazdık ve ardından da okunuşlarının nasıl olduğunu bildirdik. Şimdi okul eşyalarının kullanıldığı örnek cümlelere bakalım. İşte örnek cümleler;
Kurşun kalemimin ucu koptu. Meine Bleistiftspitze ist abgebrochen.
Birbirinden renkli ve kokulu silgiler satın aldım. Ich habe bunte und duftende Radiergummis gekauft.
Matematik sınavında tam ortadan cetvelim kırıldı. Mein Lineal brach mitten in der Matheprüfung.
Öğretmen tebeşirle yazı tahtasına anlaşılmayan kelimeler yazdı. Der Lehrer schrieb mit Kreide unverständliche Wörter an die Tafel.
Yarışmada bu dolma kalemle yazdığım için birinci oldum.
Im Wettbewerb für das Schreiben mit diesem Füllfederhalter habe ich den ersten Platz belegt.