Almanca Okul Eşyaları - Almanca'da Okul Eşyalarının Okunuşları Ve Örnek Cümleleler

Haberin Devamı

Yiyecek isimleri, içecek isimleri, nesne isimleri tıpkı okul eşyaları isimleri gibi farklı bir dil öğrenirken kategori altındadır. Kelimelerin daha kolay ezberlenmesi daha basit telaffuz edilebilmesi için günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sözcükleri ayrı ayrı başlık altında toplamak ezber açısından da önemlidir.

Almanca Okul Eşyaları

Almanca okul eşyalarına geçiş yapmadan önce okul eşyalarının neler olduğunu tam olarak bilmek lazımdır. Örneğin kalem, silgi, kalem tıraş, defter, kitap, silgi, boya, fırça gibi kelimeler çeşitlere ayrılabilir ve daha fazla çoğaltılabilir. Kalem dediğimizde hem kurşun kalemin Almanca karşılığını hem tükenmez kalemin Almanca karşılığını hem de dolma kalemin Almanca karşılığını bilmek doğru anlatım için bir gerekliliktir.

İşte Almanca okul eşyaları şöyle sıralanmaktadır;

Kurşun Kalem: der Bleistift

Tükenmez Kalem: der Kuli

Dolma Kalem: der Füller

Silgi: der Radiergummi

Defter: der Block

Kalem Tıraş: der Spitzer

Haberin Devamı

Sulu Boya Kutusu: der Malkasten

Hesap Makinesi: der Taschenrehner

Atlas: der Atlas

Çanta: die Tasche

Sulu Boya Fırçası: der Pinsel

Dosya: der Ordner

Tahta: die Tafel

Makas: die Schere

Kitap: das Buch

Beslenme Çantası: die Brotdose

Kağıt: das Blatt-papier

Yapıştırıcı: der Klebestift

Keçeli Kalem: der Filzstift

Pergel: der Zirkel

Harita: die Landkarte

Tebeşir: die Kreide

Sınıf Defteri: das Klassenbuch

Sıra: das Pult

Almanca Okul Eşyaları Okunuşları Ve Örnek Cümleler

Almanca okul eşyalarının yazılışları kadar telaffuz şekilleri yani okunuşları da önemlidir. İşte Almanca okul eşyalarının okunuşlarıyla beraber listesi şöyledir;

Okul Çantası: Yazılışı: Die Scultasche Okunuşu: die Şultaşe

Defter: Yazılışı: Das Heft Okunuşu: das Heft

Kitap: Yazılışı: Das Buch Okunuşu: das Buuh

Sınıf Defteri: Yazılışı: Das Klassenbuch Okunuşu: das Kılassınbuuh

Sözlük: Yazılışı: Das Wörterbuch Okunuşu: das Wörtabuuh

Kurşun Kalem: Yazılışı: Der Bleistift Okunuşu: der blayşitift

Kalem Kutusu: Yazılışı: Das Mäppchen Okunuşu: das Mepşın

Kalem Tıraş: Yazılışı: Der Spitzer Okunuşu: der şipittser

Tükenmez Kalem: Yazılışı: Der Kugelschreiber Okunuşu: der Kugulşıraybır

Haberin Devamı

Silgi: Yazılışı: Der Radiergummi Okunuşu: der radiyagummi

Boya Kutusu: Yazılışı: Der Malkasten Okunuşu: der Malkasten

Tükenmez Kalem: Yazılışı: Der Kugelschreiber Okunuşu: der Kugulşıraybır

Keçeli Kalem: Yazılışı: Der Buntstift Okunuşu: der Buntşift

Kağıt: Yazılışı: Das Papier Okunuşu: das papiya

Cetvel: Yazılışı: Das Lineal Okunuşu: das Lineyal

Makas: Yazılışı: Die Schere Okunuşu: die şeere

Tebeşir: Yazılışı: Die Kreide Okunuşu: die Kraydi

Dolma Kalem: Yazılışı: Der Füller Okunuşu: der füller

Resim Defteri: Yazılışı: Der Kunstblock Okunuşu: der kunsblok

Haberin Devamı

Yukarıdaki listede okul eşyalarının isimlerini Almanca olarak yazdık ve ardından da okunuşlarının nasıl olduğunu bildirdik. Şimdi okul eşyalarının kullanıldığı örnek cümlelere bakalım. İşte örnek cümleler;

Kurşun kalemimin ucu koptu. Meine Bleistiftspitze ist abgebrochen.

Birbirinden renkli ve kokulu silgiler satın aldım. Ich habe bunte und duftende Radiergummis gekauft.

Matematik sınavında tam ortadan cetvelim kırıldı. Mein Lineal brach mitten in der Matheprüfung.

Öğretmen tebeşirle yazı tahtasına anlaşılmayan kelimeler yazdı. Der Lehrer schrieb mit Kreide unverständliche Wörter an die Tafel.

Haberin Devamı

Yarışmada bu dolma kalemle yazdığım için birinci oldum.

Im Wettbewerb für das Schreiben mit diesem Füllfederhalter habe ich den ersten Platz belegt.