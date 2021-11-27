Almanca Nasılsın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Almanca Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Almanca nasılsın? Wie geht es dir? olarak yazılır. W harfi V olarak okunuyor, ie ise i (vii)uzatılarak okunur ve e harfi okunmamaktadır.

Geht: Almanca da ortasında h harfi bulunuyorsa, h okunmaz, kendinden önceki ünlü uzatılarak okunur. Geet gibi, kelimenin ortasında bulunan h harfi okunmuyor.

Es, yazıldığı ve görüldüğü gibi okunmaktadır.

Dir; Bir Almanca kelime içinde r harfi bulunuyorsa, bastırılarak okunmaz, a ve e harflerinin karşımı (dia)şeklinde okunmaktadır.

Almanca Nasılsın Ne Demek, Nasıl Denir Ve yazılır?

Almanca dilinde, nasılsın? Wiegeht es dir? Olarak söylenmektedir. Vii geet es dia denmektedir. Kısa yazılışı, Wie geht’s? Dir.

Almanca Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Almanca; ‘Wie geht es dir’ şeklinde yazılır ve nasılsın? Demektir. Wie geht’s ise, kısa yazılış şeklidir. Almanca nasılsın? Wie geht es dir? olarak yazılmaktadır.