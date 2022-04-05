Almanca möchten fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

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Almanca dilinde en sık ve yaygın kullanılan fiillerden birisi "möchten" fiilidir.

Almanca Möchten Fiil Çekimi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Almanca gramer konuları arasında fiiller oldukça önemli ve kişileri zorlayan bir konudur. Fiiller, bir oluş, eylem, durum bildiren sözcüklerdir. Türkçede de olduğu gibi Almancada da fiiller özneye göre çekim ekleri alırlar.

Fiillerin ayrıca zaman kiplerine göre çekimi yapılır. Almancada kurallı ya da düzenli ve düzensiz fiiller vardır. Düzensiz fiillerin sayısı epeyce fazladır. Bu sebeple Almancada fiiller çalışılırken mutlaka çekimleri ile birlikte çalışılması önerilir. Hem pratik yapılmış hem de sık tekrarlarla konu kavranmış olur.

"Möchten" fiilinin Türkçe karşılığı "istemek, arzu etmek, talep etmek" şeklindedir. Möchten fiilinin şimdiki zamana yani "Praesens"e göre çekimi şu şekildedir:

Ich möchte. (Ben istiyorum.)

Du möchtest. (Sen istiyorsun.)

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Er, sie, es möchtet. (O istiyor.)

Wir möchten. (Biz istiyoruz.)

İhr möchtet. (Siz istiyorsunuz.)

Sie möchten. (Onlar istiyorlar.)

Almanca'da möchten fiilinin "Praeteritum" geçmiş zaman çekimini de görelim:

Ich mochte. (Ben istiyordum.)

Du mochtest. (Sen istiyordun.)

Er, sie, es mochte. ( O istiyordu.)

Wir mochten. (Biz istiyorduk.)

Ihr mochtet. (Siz istiyordunuz.)

Sie mochten. (Onlar istiyorlardı.)

Almanca ya da bir başka dil öğrenilirken olabildiğince sık tekrar yapmak konuların öğrenilmesi bakımından önemlidir. Almancada fiiller konusunda da tekrar kadar sözcükleri cümle içerisinde kullanmak da gereklidir. Böylece hem fiillerin çekimleri öğrenilmiş olacaktır hem de pratik yapılarak kelime dağarcığı geliştirilmiş olacaktır. Konu tekrarı ve pekiştirme çalışmalarının bu şekilde yapılması kesinlikle önerilir. "Möchten" fiili ile bazı örnek cümleler:

Ich möchte heute Abend ins Kino gehen. (Ben bu akşam sinemaya gitmek istiyorum.)

Lars möchte seinen Freund im Krankenhaus besuchen. (Lars hastanedeki arkadaşını ziyaret etmek istiyor.)

Mein Opa möchte im Sommer nach Indien zum Urlaub. (Dedem yaz ayında Hindistan'a tatil için gitmek istiyor.)

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Die vielen Menschen in Afrika möchten vor allem gringend gesundes Trinkwasser. (Afrika'daki insanlar acil olarak temiz içme suyu istemektedirler.)

Meine Mutter möchte ein elegantes Abenkleid für ihre Verlobung mit ihrem Freund. (Annem nişanı için şık, elegan bir gece kıyafeti istemektedir.)

Eigentlich möchten alle Menschen auf der Welt nur Frieden. (Aslında dünyadaki tüm insanlar barış istemektedirler.)

Unsere Nacbarin möchte morgen Abend zu Besuch zu uns kommen. (Komşu yarın akşam bize ziyarete gelmek istiyor.)

Mein kleiner Bruder möchte Zahnartz werden. (Küçük erkek kardeşim diş hekimi olmak istiyor.)

Helga möchte gern die Pyramiden in Aegypten sehen. (Helga Mısır piramitlerini görmeyi çok istiyor.)

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Angela möchte am Wochehende döner essen. (Angela hafta sonu döner yemek istiyor.)

Ich möchte gern Schwarzwalderkuchen essen und Kaffe trinken. (Ben karaorman pastası yemek ve kahve içmek istiyorum.)

Rosamarie studiert Justiz und möchte Rechtsanwaeltin werden. (Rosamarie hukuk okuyor ve Avukat olmak istiyor.)