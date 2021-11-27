Almanca Meyveler - Almanca'da Meyvelerin Tekil Ve Çoğul Halleri Okunuşları İle Yazılışları

Haberin Devamı

Almanca meyveler okunuşu, ilk olarak okumaya başlayınca öğrenilebilecek ve öğrenildikçe de keyif alma durumu söz konusu olacaktır. Ancak konuyla alakalı olarak yalnızca bazı önemli detaylara dikkat edilmesi gerekliliği söz konusudur. Almanca Meyveler konusunu öğrenilirken artikelleri ile birlikte öğrenilmelidir.

Almanca Meyveler

Almanca dilinde meyve isimlerinin büyük bir çoğunluğunun artikeli “die” artikeli olmaktadır. İşte Almanca meyveler:

Almanca Türkçe

- Die Grapefruit Greyfurt

- Die Mandarine Mandalina

- Die Traube Üzüm

- Der Apfel Elma

- Die Quitte Ayva

- Die Zitrone Limon

- Die Banane Muz

- Die Kirsche Kiraz

- Die Kiwi Kivi

- Die Feige İncir

- Die Melone Kavun

- Die Aprikose Kayısı

- Der Pfirsich Şeftali

- Die Pflaume Erik

- Die Brombeere Böğürtlen

- Die Wassermelone Karpuz

- Die Erdbeere Çilek

- Die Ananas Ananas

Haberin Devamı

- Die Kokosnuss Hindistan Cevizi

- Die Birne Armut

- Die Orange Portakal

Almanca'da Meyvelerin Tekil ve Çoğul Halleri Okunuşları İle Yazılışları

Almanca meyveler öğrenilirken artikelleri ile birlikte öğrenilmesi kişiye büyük fayda sağlayacaktır. Şimdi Almanca meyveleri hem artikelleri ile hem de tekil ve çoğulları ile birlikte Almanca olarak aşağıda listelenmektedir:

Almanca Meyvenin Tekil Yazılışı ve Okunuşu Almanca Meyvenin Yazılışı ve Okunuşu

- Der Apfel Die Äpfel

- Die Birne Die Birnen

- Die Orange Die Orangen

- Die Mandarine Die Mandarinen

- Die Grapefruite Die Grapefruites

- Die Quitte Die Quitten

- Die Banane Die Bananen

- Die Traube Die Trauben

- Der Pfirsich Der Pfirsiche

- Die Zitrone Die Zitronen

- Die Kiwi Die Kiwis

- Die Kirsche Die Kirschen

- Die Aprikose Die Aprikosen

- Die Melone Die Melonen

- Die Wassermelone Die Wassermelonen

- Die Feige Die Feigen

- Die Pflaume Die Pflaumen

- Die Erdbeere Die Erdbeeren

- Die Brombeere Die Brombeeren

- Die Kokosnuss Die Kokosnüsse

- Die Ananas Die Ananas

Almanca Çoğul Meyvelerin Türkçe Okunuşu

- Die Grapefruites Greyfurtlar

- Die Mandarinen Mandalinalar

- Die Trauben Üzümler

- Die Äpfel Elmalar

- Die Quitten Ayvalar

- Die Zitronen Limonlar

- Die Bananen Muzlar

- Die Kirschen Kirazlar

- Die Kiwis Kiviler

- Die Feigen İncir

- Die Melonen Kavunlar

- Die Aprikosen Kayısılar

- Der Pfirsiche Şeftaliler

- Die Pflaumen Erikler

- Die Brombeeren Böğürtlenler

- Die Wassermelonen Karpuzlar

- Die Erdbeeren Çilekler

- Die Ananas Ananaslar

Haberin Devamı

- Die Kokosnüsse Hindistan Cevizleri

- Die Birnen Armutlar

- Die Orangen Portakallar

Almanca Meyveler konusunun akılda kalıcı bir şekilde öğrenilebilmesi için günlük olarak bir kâğıda not alınması son derece yararlı bir sonuç ortaya koyacaktır. Yani Almanca meyve isimlerinin hafızaya iyice yerleşmesi adına günlük karşılaşılan meyveleri kâğıda 5, 10, 15 tekrar halinde yazmak şeklinde Almanca Meyveler öğrenim süreci çok daha büyük ölçüde hız kazanmış olur ve meyveler ile alakalı sorun yaşanmadan hızlı bir şekilde öğrenilmesi mümkün hale gelir.

Haberin Devamı

Almanca meyve isimlerinin çok bir çoğunluğunun artikeli “die” artikeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Almanca meyveler konusunun çok daha net bir şekilde anlaşılabilir olması adına örnek cümleler verilmesi önemli faydalar sağlayacaktır. Bundan dolayı örnek cümle kullanımları aşağıda verilmektedir:

Almanca Türkçe

Mein Lieblingsobst ist Birne En sevdiğim meyve Kavundur

Ich esse gerne Kirsche Ben Kiraz yemeyi severim

Ich esse gerne Mandarine Ben Mandalinayı yemeyi severim

Das ist ein Obst Bu bir meyvedir

Haberin Devamı

Mein Lieblingsobst ist Apfel En sevdiğim meyve Elmadır.