Almanca Mevsimler Ve Aylar - Almanca'da Mevsimlerin Ve Ayların Yazılışları İle Okunuşları Konu Anlatımı

Almancada mevsimler ve aylar cümle içinde "-in" edatıyla birlikte kullanılıyor. Bu kullanım Türkçede ismin -e haline karşılık geliyor. Mevsimlerin artikeli "der" takısıdır. Mevsimler ve ayları cümle içinde kurmak istediğinizde "in dem" takısını eklemeniz gerekiyor. Genellikle "in dem" takısı cümle içinde "im" olarak kullanılıyor.

Almanca Mevsimler

Almanca mevsimlerde "der" artikeli kullanılıyor. Almancada da mevsimler dört gruba ayrılıyor. Bunlar;

1- Der Frühling - İlkbahar

2- Der Sommer - Yaz

3- Der Herbst - Sonbahar

4- Der Winter - Kış

Mevsimlerde "in" edatı (Präposition) ile ismin -e halini (Dativ) alarak kullanılıyor. Bu kullanıma örnek verecek olursak;

-im Frühling (ilkbaharda, ilkbahar mevsiminde),

-im Sommer (yazın, yaz mevsiminde),

-m Herbst (sonbaharda, sonbahar mevsiminde),

-im Winter (kışın, kış mevsiminde) anlamını vermektedir. Mevsimlerin cümle içinde nasıl kullanıldığına dair örnek cümleler şu şekildedir;

- Ein Jahr hat vier Jahreszeiten. ( Bir yılda dört mevsim vardır.)

- Es ist Herbst. (Mevsim Sonbahar.), Es ist Winter. (Mevsim Kış.)

- Im September beginnt der Herbst. (Eylül ayında Sonbahar başlıyor.)

- Wann beginnt der Winter? (Kış ne zaman başlıyor?)

Der Winter beginnt ab Dezember. (Kış Aralık'tan sonra başlıyor.)

- Ich mache einen Spaziergang im Frühling. (İlkbaharda yürüyüş yaparım.)

- Machen Sie im Sommer einen Urlaub? (Yazın tatil yapıyor musunuz/ tatile gidecek misiniz?)

Ja, wir machen im Sommer einen Urlaub. (Evet, yazın tatil yapacağız/tatile gideceğiz.)

Nein, wir machen im Sommer keinen Urlaub. (Hayır, yazın tatil yapmayacağız?)

Almancada Aylar

Mevsimlerde olduğu gibi ayların da artikeli "der"dir. Ayların Almanca yazılışı ve Türkçesi şu şekildedir;

1-Der Januar - Ocak

2-Der Februar - Şubat

3-Der März- Mart

4-Der April - Nisan

5-Der Mai -Mayıs

6-Der Juni - Haziran

7-Der Juli - Temmuz

8-Der August - Ağustos

9-Der September - Eylül

10-Der Oktober - Ekim

11-Der November -Kasım

12-Der Dezember -Aralık

Bu on iki aydan üçer tanesi birer mevsime denk geliyor. Hangi ayların hangi mevsime denk geldiğini aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Der Frühling (İlkbahar); der März (Mart), der April (Nisan), der Mai (Mayıs),

Der Sommer (Yaz); der Juni (Haziran), der Juli (Temmuz), der August (Ağustos),

Der Herbst (Sonbahar); der September (Eylül), der Oktober (Ekim), der November (Kasım)

Der Winter (Kış); der Dezember (Aralık), der Januar (Ocak), der Februar (Şubat)

Aylarla ilgili zaman bildiren kalıplar ise şunlardır;

-im nächsten Monat - önümüzdeki ay

-dieser Monat - bu ay

-im letzten Monat - geçen ay

-ende des Monats - ay sonu

Mevsimler ve Aylarla İlgili Örnek Cümleler

- Wie viele Tage hat ein Jahr? (Bir yılda kaç gün var?)

- Ein jahr hat 365 Tage. (Bir yılda 365 gün var.)

- Wie viele Monate hat ein Jahr? (Bir yılda kaç ay var?)

- Ein Jahr hat zwölf Monate. (Bir yılda 12 ay var.)

- Wann hast du Geburtstag? (Doğum günün ne zaman?)

- Ich habe im März Geburtstag. (Benim doğum günüm Mart ayında.)

- Was ist dein Plan diesen Winter? (Bu Kış planın nedir?

- In diesem Winter, plane ich nach Erzurum gehen. (Bu Kış, Erzurum'a gitmeyi planlıyorum.)

- Das Wetter war letzten Monat sehr heiß. (Geçen ay hava çok sıcaktı.)