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Almanca Meslekler - Almanca'da Mesleklerin Okunuşları Ve Yazılışları Nelerdir? (Kadın - Erkek)

Almanca Meslekler - Almancada Mesleklerin Okunuşları Ve Yazılışları Nelerdir (Kadın - Erkek)

Almanca meslekler ve meslek grupları belli kriterlere göre tanımlanmaktadır. Bunun daha iyi anlaşılması için, Almanca dilinin kökenine bakmak önem taşımaktadır. Buradaki bilgilerden hareketle Almanca mesleklerinin neler olduğunu ve nasıl yazıldığını öğrenebilirsiniz. Sizler için meslekler üzerine tüm detayları derledik.

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 Almanca dilinde artikel yani öğeler kullanımı, meslek isimlerinde de yer almaktadır. Almancada meslek "beruf" demektir. 

 Almanca Dilinin Kökeni 

 Almanca Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri koluna bağlıdır. Dünya genelinde yaygın biçimde konuşulan lisanlardan biridir. Avrupa birliğinin resmi dilleri arasında yerini almaktadır. Bu dilin özellikle konuşulduğu bölgeler şöyle sıralanmaktadır: Almanya, Avusturya, Lihtenştayn, Lüksemburg, İsviçre, Polonya şeklinde ilerlemektedir. 

 Söz konusu dilin yapısında Fransız kelime kökenli sözcüklere rastlanmaktadır. Almanca geçmiş dönemlerde Nemçece şeklinde adlandırılırmış. 

 Almancada Meslek Ne Demektir? 

 Almancada meslek sözcüğünün tekil ve çoğul hali için farklı öğeler kullanılmaktadır. Tekil durumda "der", çoğul durumda "die" öğesini almaktadır. Sözcükler eril ve dişil kategorileri altında tanımlanmaktadırlar. 

 İlgili dilin yapısında yer alan artikel; tanımlık, tanım edatı anlamlarını taşımaktadır. Artikel isimlerle beraber kullanılır. Kullanıldığı isme nasıl değinildiğini belirtmektedir. Tanım edatı ismin belirli yahut belirsiz olduğu noktasında bilgi sunmaktadır. Tanımlık edatı Hint-Avrupa dillerinin çoğunluğunda yer almaktadır. 

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 Almanca Meslekler Nelerdir? 

 Söz konusu dilde meslekler kadın, erkek şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır. Kadın garsonlara "die kellner", erkek garsonlara "der kellner" denilmektedir. Tüm meslekler bu örnekte olduğu haliyle karşımıza çıkmaktadır. 

 Kadın aşçı "die köchin", erkek aşçı "der koch" olmaktadır. Erkek berber/ kuaför "der barbier", kadın kuaför "die friseurin" olarak adlandırılır. Almanca mesleklerin hepsini erkek tanımlık edatı üzerinden açıklamak kolaylık sağlamaktadır.

 Aktör "der Schauspieler", araba tamircisi "der Automechaniker", artist "der Künstler" şeklinde ifade edilir. Avukat "der (Rechts)anwalt", banka memuru "bankangestellter", berber "der Friseur" olmaktadır. 

 Çiftçi "der Landwirt", doktor "der Arzt", emekli olanlara "der Rentner" denilmektedir. Fotoğrafçı "der Fotograf", gazeteci "der Journalist", hemşire "der Krankenpfleger", iş adamı "der Geschäftsmann" iken iş kadını "die Geschäftsfrau" sayılır. 

 İtfaiyeciye "der Feuerwehrmann", kimyacıya "der Chemiker", memur kişiye "der Beamter" denilir. Mühendis "der Ingenieur", öğrenci "der Student", öğretmen ise "der Lehrer" olmaktadır. 

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 Polis "der Polizeibeamte", politikacı "der Politiker", postacı "der Briefträger", profesör kimseye "der Professor" şeklinde hitap edilir. Sekretere "der Sekretär", taksiciye "der Taxifahrer", yazar kişiye "der Schriftsteller" denilir. 

 Almanca Kadın ve Erkek Mesleklerinin Yazılışları 

 Duvarcı ustası erkekler "der Maurer" kadınlar die Maurerin", terzi erkekler "der Schneider"kadınlar die Schneiderin", boyacı erkekler "der Maler" kadınlar "die Malerin" şeklinde adlandırılır. Erkek marangoz "der Schreiner" kadın marangoz "die Schreinerin", erkek büro elemanı "der Bürokaufmann" kadın büro elemanı "die Bürokauffrau" sayılmaktadır. 

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 Elekrik ustası erkek olunca "der Elektriker" kadın olunca "die Elektrikerin", mimar erkek olduğunda "der Architektur" kadın olduğunda "die Architektin" ismiyle anılmaktadır. Satıcı erkek "der Kaufmann" satıcı kadın "die Kauffrau", ressam kadın "der Bauzeichner" ressam kadın "die Bauzeichnerin" pilot erkek "der Pilot" pilot kadın "die Pilot" olmaktadır. 

 Asitan mesleğinde erkekler "der Assistent" kadınlar "die Assistentin" olarak adlandırılırlar. Eczacı erkek kişiler "der Apotheker" eczacı kadın kişiler "die Apothekerin", çiftçi erkeğe "der Bauer" çiftçi kadına "die Bäuer" denilmektedir. 

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 Tercüman erkeklere "der Dolmetscher" tercüman kadınlara "die Dolmetscherin", itfaiyeci erkeklere "der Feuerwehrmann" itfaiyeci kadınlara "die Feuerwehrfrau" adı verilmektedir. Almancada hakim mesleğindeki erkeklere "der Richter" kadınlara "die Richterin" denilir. Asker kişiler erkek olduğunda "der Soldat" kadın olduğu taktirde "die Soldatin" olarak anılmaktadırlar. Burada en bilinen mesleklrin açıklaması yapılmıştır.

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