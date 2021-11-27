Almanca Merhaba Ne Demek Ve Nasıl Söylenir? Almanca Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nedir

Haberin Devamı

Merhaba kelimesi Türkçede bir selamlaşma aracı olduğu gibi diğer tüm dillerde de selamlaşma anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu sebeple Almancada da selamlaşma manasında kullanılmaktadır.

Almanca Merhaba Ne Demek ve Nasıl Söylenir?

Almancada günlük diyaloglar arasında ''Hallo'' yani Türkçe anlamı ile ''Merhaba'' kelimesi çokça kullanılan kelimelerden biridir.

Hallo kelimesi merhaba anlamına gelen bir selamlaşma sözüdür. Bu bakımdan Almanca selam verilmesi gereken durumlarda ''hallo'' kelimesini kullanmak doğru olacaktır.

Almanca Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Kelimeleri telaffuz etme noktasında Almanca ve İngilizce oldukça birbirine benzemektedir. Örneğin; İngilizcede ''hello'' kelimesi ile Almancada ''hallo'' kelimesi birbirlerine benzemekle birlikte ikisi de merhaba anlamına gelir.

Ayrıca Almancada hallo kelimesinin okunuşu da ''halo'' şeklindedir. Yani hallo kelimesinde bulunan iki ''L'' harfinden birisi yokmuş gibi okunur.