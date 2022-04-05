Almanca machen fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

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Almanca dilinin en fazla kullanılan sözcüklerinden olan "machen" sözcüğü bir fiildir.

Almanca Machen Fiil Çekimi İle Konu Anlatımı

Yabancı dil öğrenirken bazı temel prensiplere dikkat edilmesi önerilir. Bunlardan birisi de sözcükleri öğrenirken bol ol tekrar yapmak ve cümle içerisinde kullanmaktır. Almanca machen sözcüğünün Türkçe karşılığı "yapmak, etmek, oluşturmak, meydana getirmek" şeklindedir.

Machen sözcüğü dil bilgisi bakımından ele alındığında bir "fiil"dir. Bilindiği üzere fiiller, bir oluş, iş ve durum bildiren sözcüklerdir. Fiiller, özneye göre çekim eki alırlar. Türkçede bu çekim ekleri ve bununla ilgili kurallar bellidir.

Almancada da fiillerde özneye göre çekim vardır. Çekim kuralları bellidir. Ancak Almancada çok sayıda bu çekim kurallarının dışında olan ve "düzensiz veya kuralsız fiiller" olarak adlandırılan fiiller bulunmaktadır.

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Almancadaki düzensiz fiillerin çekimlerini ancak öğrenerek bol bol pratik yaparak öğrenmek gerekir. Bu kuralsız fiillerden birisi de "machen" fiilidir. Machen fiilinin şimdiki zamana (Praesens) göre çekimi şu şekildedir:

Ich mache. (Ben yapıyorum.)

Du machst. (Sen yapıyorsun.)

Er, sie,es macht. (O yapıyor.)

Wir machen. (Biz yapıyoruz.)

İhr macht. (Siz yapıyorsunuz.)

Sie machen. (Onlar yapıyorlar.)

Almancada machen fiilinin şimdiki zamana göre çekimi bu şekildedir. Özneye göre machen fiilinin geçmiş zaman yani "Praeteritum" çekimi ise şöyledir:

Ich machte. (Ben yapıyordum.)

Du machtest. (Sen yapıyordun.)

Er,sie, es machte. (O yapıyordu.)

Wir machten. (Biz yapıyorduk.)

İhr machtet. (Siz yapıyordunuz.)

Sie machten. (Onlar yapıyorlardı.)

Yabancı dil öğrenirken bir başka önemli kural bol bol okumak ve sözcükleri cümle içerisinde kullanmaya çalışmaktır. Machen fiili ile bazı örnek cümleler:

Ich mache deinen Bett. (Ben senin yatağını yapıyorum.)

Du machtest gestern Abend eine sehr leckere Suppe. (Sen dün akşam çok lezizi bir çorba yaptın.

Die Kinder fragen was sie im Sommerferien machen sollen. (Çocuklar yaz tatilinde ne yapacaklarını soruyorlar.)