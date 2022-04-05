Almanca lesen fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

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Almanca dilinde çok yaygın olarak kullanılan fiillerin başında "lesen" yani okumak fiili gelir.

Almanca Lesen Fiil Çekimi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Almanca dili grameri itibariyle pek kolay bir dil değildir. Ancak bu dili öğrenirken bazı prensiplere dikkat edilirse bu zorluk bir nebze olsun hafifleyecektir. Fiillerin çekimlerini ezberlemek ve kuralları öğrenmek bunlardan sadece birisidir.

Günlük yaşamda da en fazla kullanılan fiil "lesen" okumak fiilidir. Bu fiilin çekimi şu şekildedir:

Ich lese.

Du liest.

Er, sie, es liest.

Wir lesen.

İhr lest.

Sie lesen.

Almanca'da fiiler kurallı ve düzensiz fiiller olmak üzere iki gruba ayrılır. Lesen fiili düzensiz fiillerdendir. Yukarıdaki "lesen" fiili çekimi kişilere göre yapılmıştır. Birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs, üçüncü tekil, birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahı ve üçüncü çoğul şahsa göre çekimi yapılmıştır. Yani Türkçesi şu şekildedir:

Ben okuyorum

Sen okuyorsun.

O okuyor.

Biz okuyoruz.

Siz okuyorsunuz.

Onlar okuyorlar.

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Fiillerin zaman göre çekimlerini de bilmek gerekir. Lesen gibi düzensiz fiillerin zaman göre çekimlerini de öğrenip bol bol örnek cümlelerde kullanmak önerilir. Zaman göre "lesen" fiilinin çekimini "Praeteritum" yani geçmiş zaman için yapalım. Lesen fiilinin Praeteritum'daki çekimi özneye göre şu şekildedir:

Ich las.

Du lasest.

Er, sie, es las.

Wir lasen.

İhr last.

Sie lasen.

Lesen fiilinin geçmiş zaman çekimi yukarıdaki gibi olacaktır. Yani Türkçesi şu şekildedir:

Ben okudum.

Sen okudun.

O okudu.

Biz okuduk.

Siz okudunuz.

Onlar okudu(lar)

Lesen fiilinin çekimini bazı örnek cümleler ile de açıklayalım:

Mein Vater las gestern Abend die Zeitungen. (Babam geçen akşam gazeteleri okudu.)

Wir lasen in der Schule Gedichte von J.W. von Goethe. (Biz okulda Johann Wolfgang von Goethe'nin şiirlerini okuduk.)

Angela liest ein Buch über Muzik. (Angela müzik hakkında bir okuyor.)

Meine Freundin liest sehr gern Gedichte. (Kız arkadaşım severek şiir okuyor.)