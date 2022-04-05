Almanca leben fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

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Almancada en fazla kullanılan fiillerden olan "leben" fiili, düzensiz bir fiil olup Türkçe manası yaşamak, hayatta olmak, sağ olmaktır.

Almanca Leben Fiil Çekimi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Yabancı dil öğrenirken bazı temel kurallara uymak öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır. Bu kurallardan birisi, fiilleri çalışırken çekimlerini de öğrenmektir. Almancada düzensiz veya kuralsız fiiller için bu kural özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Çok sık kullanılan bir fiil olan leben fiilinin manası yaşamak ya da hayatta olmak veya sağ olmaktır. Leben fiilinin şimdi zaman yani "Praesens" çekimi şöyledir:

Ich lebe. (Ben yaşıyorum.)

Du lebst. (Sen yaşıyorsun.)

Er,sie,es lebt. (O yaşıyor.)

Wir leben. (Biz yaşıyoruz.)

Ihr lebt. (Siz yaşıyorsunuz.)

Sie leben. (Onlar yaşıyorlar.)

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Almanca'da leben fiilinin geçmiş zaman, yani "Praeteritum" özneye göre çekimi ise şu biçimdedir:

Ich lebte. (Ben yaşıyordum.)

Du lebtest. (Sen yaşıyordun.)

Er,sie,es lebte. (O yaşıyordu.)

Wir lebten. (Biz yaşıyorduk.)

Ihr lebtet. (Siz yaşıyordunuz.)

Sie lebten. (Onlar yaşıyorlardı.)

Fiilleri öğrenirken bol bol tekrar yapmak kaçınılmazdır. Almanca grameri bu dili öğrenirken en zorlayıcı yönüdür. Ancak fiilleri çalışırken çekimleri ve zamanları birlikte çalışmak çok verimli olacaktır. Leben fiili Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da da çok yaygın şekilde kullanılır. Birden farklı anlamı vardır. Almanca deyim ve atasözlerinde de sıklıkla karşılaşılan bir sözcüktür.

Leben fiilini bazı örnek cümlelerde kullanarak konuyu pekiştirmek yararlı olacaktır:

Der alte Mann lebte ganz allein. (Yaşlı adam yalnız yaşıyordu.)

Die Wirtschaft ist sehr schlecht, wir müssen sehr sparsam leben. (Ekonomi çok kötü biz tutumlu ve idareli yaşamak zorundayız.)

In Deutschland leben viele Leute von der Sozialhilfe. (Almanya'da birçok insan sosyal yardım desteği ile yaşamaktadır.)

Seine Eltern lebten jahre lang in der Fremde. (Onun ailesi yıllarca gurbette yaşadı.)

Ich und meine Freundin leben in eine alt Wohnung. (Kız arkadaşım ve ben eski bir dairede yaşamaktayız.)

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Du lebst eigentlich sehr gut mit deinem Lohn. (Sen esasında maaşınla gayet iyi yaşamaktasın.)