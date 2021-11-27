Almanca Konuşan Ülkeler Hangileridir? Almanca Konuşulan Ülke Sayısı Ve İnsan Nüfusu

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Almanca Hint Avrupa dillerinden bir tanesi olup Cermen dillerinde en çok konuşulan dillerden bir tanesidir. Yazı sistemi Latin alfabesinden oluşmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 120 milyon insan Almanca konuşmaktadır.

Almanca Konuşan Ülkeler Hangileridir?

1) Almanya

Almanya'nın resmi dili Almancadır. Nüfusu ise 80 milyondur. Dünya genelinde en fazla Almancanın konuşulduğu ülkelerin başında yer almaktadır. Almanya Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesi olup resmi para birimi ise Euro'dur.

2) Avusturya

Almancanın konuşulduğu bir diğer ülke ise Avusturya'dır. Avusturya oldukça eski tarihlerden beridir Romalıların yaşadığı bir ülkedir. Tam olarak 1955 yılında bağımsızlığını kazanan Avusturya'nın para birimi Euro'dur. İnsani gelişme endeksinde 18. sırada yer alan Avusturya gelişmiş ülkelerden bir tanesidir.

3) İsviçre

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İsviçre'nin resmi adı İsviçre Konfederasyonu'dur. İsviçre Konfederasyonu'nda da yaygın olarak konuşulan dil Almancadır. Nüfusunun büyük bir bölümünü Almanların oluşturduğu bu ülkede yabancılar da yaşamaktadır. Doğrudan demokrasi ile yönetilen bir ülke olan İsviçre 1291 yılında kurulmuştur.

4) İtalya

İtalya'da azınlık bir kesim Almanca konuşmaktadır. İtalya'da yoğun olarak Almanca konuşulan yer Güney Tirol olarak bilinmektedir.

5) Lihtenştayn

Resmi ad olarak Lihtenştayn Prensliği olarak bilinen bir ülkedir. Resmi dil ise Almancadır. Başkenti Vaduz olan bu ülke anayasal monarşi ile yönetilmektedir.

6) Lüksemburg

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Lüksemburg'da konuşulan diller arasında Almanca yer almaktadır. Almanca bu ülkede resmi dillerden bir tanesidir.

Almanca Konuşan Ülke Sayısı ve İnsan Nüfusu

Dünya üzerinde tam olarak 11 ülkede yaygın olarak Almanca konuşulmaktadır. Bu ülkelerin çoğunu ise Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır. Almanca konuşan nüfusu ise dünyada tam olarak 120 milyondan fazla olarak bilinmektedir. Almanca yaygın olan dillerdendir.