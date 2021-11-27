Almanca Kıyafetler - Almanca'da Kıyafetler Çoğul Ve Artikelleri İle Örnek Cümlelerle Konu Anlatımı

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Almancada giysi ve kıyafetleri belli bir bütünlük içerisinde ve artikelleri ile birlikte öğrenmek son derece doğru ve yararlı bir yöntem olacaktır.

Almanca Kıyafetler, Çoğul ve Artikelleri

Almanca'da kıyafetlerin de isimleri artikel ile birlikte kullanılır. Bir kıyafetin adını öğrenirken hem artikelini öğrenmek hem de çoğul halini çalışmak doğru bir yöntem olacaktır. İşte bazı kıyafet isimlerinin Almanca tekil, çoğul halleri artikelleri ile birlikte aşağıda yer almaktadır:

die Hose die Hosen (pantolon)

der Hemd die Hemden (gömlek)

die Krawatte die Krawatten (kravat)

der Anzug die Anzüge (takım elbise)

der Pullover die Pullover (kazak)

der Blazer die Blazer (blazer ceket)

die Weste die Westen (yelek)

der Anorak die Anorake (mont)

der Hut die Hüte (şapka)

der Rock die Röcke (etek)

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der Kleid die Kleider (elbise)

die Bluse die Blusen (bluz)

der Mantel die Maentel (manto)

das Abendkleid die Abendkleider (gece elbisesi)

das Brautkleid die Brautkleider (gelinlik)

das Bikini die Bikinis (bikini)

Almanca Kıyafetler Çoğul ve Artikelleri İle Birlikte Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almancada isimlerin mutlaka artikelleri ile birlikte öğrenilmesi ve tekil hallerinin yanı sıra çoğullarının da öğrenilmesi hem büyük kolaylık olacaktır hem dili doğru konuşmayı sağlayacaktır. İşte Almanca kıyafetlerin tekil ve çoğul hallerinin cümle içerisinde kullanımlarına bazı örnekler:

Manfred will sich einen blaue Hose kaufen. (Manfred kendine mavi renk bir pantolon almak istiyor.)

Manfred hat viele Hosen. (Manfred'in çok pantolunu var.)

Der Direktor hatte einen sehr schıcken Anzug an. (Müdür bey çok şık bir takım elbise giymişti.)

Die Anzüge des Direktors sind sehr schick.(Müdür beyin tüm takım elbiseleri çok şık.)

Renate hatte einen roten Abendkleid an. (Renate kırmız renk gece elbisesi giymişti.)

Die roten Abendkleider sind sehr schön. (Kırmızı renkteki gece elbiseleri çok güzeller.)

Ich habe meneiner Freundin einen gelben Pullover geschenkt. (Ben kız arkadaşıma sarı renk bir kazak hediye ettim.)

Ich will fürs Urlaub einen neuen Bikini kaufen. ( Ben tatil için yeni bir bikini satın almak istiyorum.)

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Die Bikinis sind sehr teuer. (Bikinilerin fiyatları çok pahalı.)

Jan hat seinen Hemd zerissen. (Jan'ın gömleği yırtılmış.)

Jan hat nicht so viele Hemden. (Jan'ın çok fazla gömleği yoktur.)

Meine Mutter will sich für die Hochzeit İhrer Schwester einen Kleid kaufen. ( Annem, kız kardeşinin düğünü için kendine bir elbise satın almak istiyor.)

Die Kleider sin sehr schön. (Elbiseler çok güzeller.)

Meine Schwester hat sich einen Rock gekauft. (Kız kardeşim kendine bir etek satın aldı.)

Heutzutage tragen die Frauen nicht so gern Röcke. (Günümüzde kadınlar çok fazla etek giymeyi tercih etmemektedirler.)

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Mein Opa traegt ger einen Hut. (Dedem şapka takmayı sever.)

Heutzutage tragen die Menschen nicht mehr viel Hüte. (Günümüzde insanlar pek fazla şapka kullanmamaktadırlar.)

Der Mantel ist im Winter sehr nötig. (Manto kış aylarında çok gereklidir.)

Die Maentel sind sehr teuer. (Mantoların fiyatları çok pahalı.)