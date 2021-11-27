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Eğer İngilizceye hakimseniz Almanca öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü genel olarak kelimeler ve cümleler birbirine benzer.

Almanca Kendini Tanıtma Cümleleri ve Kelimeleri Konu Anlatımı

Almanca öğrenmek, mesleki ve özel yaşam kalitenizi geliştirebileceğiniz beceriler edinmek anlamına gelir. Almanca konuşan iş ortaklarınızla Almanca iletişim kurmak, daha iyi iş ilişkilerine ve dolayısıyla etkili iletişim için daha iyi fırsatlara ve dolayısıyla başarıya yol açar. Almanca bilgisi ile kendi ülkenizdeki ve diğer ülkelerdeki Alman şirketlerindeki kariyer fırsatlarınızı geliştirebilirsiniz. İyi derecede Almanca bilgisi, sizi küresel iş ilişkileri olan bir işveren için üretken bir çalışan yapacaktır.

Almanca konuşulan ülkelerden gelen turistler çok ve uzaklara seyahat ederler, tatile diğer ülkelerden gelen turistlerden daha fazla para harcarlar. Almanca konuşan personel ve Almanca konuşan seyahat rehberleri tarafından şımartılmaktan mutluluk duyarlar. Almanca bilimde ikinci en önemli dildir. Araştırma ve geliştirmeye yaptığı katkı ile Almanya dünyada üçüncü sırada yer almakta ve yabancı bilim adamlarına araştırma hibeleri vermektedir.

Medya, bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki gelişmeler çok dilli iletişimi gerekli kılmaktadır. Bir dizi önemli web sitesi Almancadır. Almanya, yıllık yeni kitap üretimiyle dünya genelinde 87 ülke arasında Hindistan, İngiltere, ABD, Çin ve Rusya'nın ardından altıncı sırada yer alıyor. Almanca bilginiz bu nedenle size bilgiye daha fazla erişim sağlar.

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Her etkileşim değerlidir. Almancayı ezberlemenize, telaffuz üzerinde çalışmanıza, insanların genellikle yanıt vermeye meyilli olduğu yanıtları öğrenmenize yardımcı olur. İlk olarak Almanca "Selamlama ve Kendinizi tanımlama" cümlelerinden başlamalısınız.

Almanca Selamlama

Alman bir vatandaşla konuşmaya başlamadan önce “Selamlama” önemlidir. Alman dizi her ne kadar kulağa kaba bir dil gibi gelse de insanları oldukça nazik ve naiftir. Bu yüzden kendinizi tanıtmaya başlamadan önce onları selamlamalısınız.

Hallo - Merhaba

Guten Morgen - Günaydın

Guten Abend - İyi Akşamlar

Gute Nacht - İyi Geceler

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Almanca Kendini Tanıtma

Selamlamanızı yaptıktan sonra artık kendinizi tanıtıp, tanışma vaktiniz geldi demektir. Bunun için önce kendi adınızı söyleyerek başlayabilirsiniz.

Ich heiße ___. - Benim ismim ___.

Wie heißen Sie? - Adın ne?

Almancada bilinmesi gereken harika bir ilk cümledir. İsimler söylendikten sonra mutlaka;

Freut mich Sie kennen zu lernen. - Tanıştığımıza memnun oldum.

Almanlar küçük konuşmaya eğilimli olmasalar da, şüphesiz size nasıl olduğunuzu soracaktır.

Wie geht'ler mi? (gayri resmi) - Nasılsınız?

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Mir geht es gut, danke. - İyiyim, teşekkürler.

Bir dili öğrenmenin en iyi yolu, öğrenmek istediğiniz dilde konuşma, yazma ve düşünme pratiği yapmaktır. Bu yüzden devamlı tekrarlardan kaçınmayın ve sesli olarak cümleleri tekrar edin.

Almanca Cümleler

Kendinizi tanıttıktan sonra sohbeti biraz ilerletebilirsiniz. Bunun için bazı örnek cümlelere değineceğiz. Almanlar şüphesiz hayatta nasıl üretken olduğunuzu bilmek isteyeceklerdir.

Kannst du Türkisch? – Türkçe biliyor musun?

Wo wohnen Sie? - Nerede yaşıyorsun?

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Ich wohne in ___. - ___'da yaşıyorum.

Wie alt bist du? - Kaç yaşındasın?

Ich bin_______. - Ben _____ yaşındayım.

Was ist Ihre Aufgabe? - Ne iş yapıyorsun?

Ich bin ________. - Ben ___________.

Ich bin _______ von Beruf. - __________ olarak çalışıyorum. (Kelimenin tam anlamıyla “Mesleğe göre bir ___' yim ” olarak tercüme edilmektedir.)

Bu cümlelerle hem kendinizi tanıtmaya devam edersiniz hem de sohbeti ilerletmiş olursunuz.

Almanca Veda Cümleleri

Artık yeni tanıştığınız kişinin yanından ayrılma vaktiniz geldi. Bunun için bazı veda cümlelerine hakim olanız gerekiyor.

Auf Wiedersehen - Güle güle,

Tschüss! – Hoşça kal,

Bis später - Görüşürüz.

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Eğer daha sonra görüşmeue devam edecek durumda iseniz;

Bis bald! - Yakında Görüşürüz,

Bis morgen - Yarın Görüşürüz.