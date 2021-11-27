Almanca İyi Geceler Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Almanca İyi Geceler Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Almanca, Almanya'nın ana dilidir. Ayrıca sadece Almanya'da değil farklı ülkelerde de konuşulmaktadır. Almanya öğrenmek isteyenler ilk olarak temel kelime kalıplarını öğrenebilirler.

Almanca İyi Geceler Ne Demek? Nasıl Denir ve Yazılır?

Almanca, bizim dilimizden oldukça farklı bir dildir. Çünkü bu dilde daha gırtlaktan konuşma tarzı hakimdir. Almanca iyi geceler gute nacht şeklinde yazılmakta ve yine gute nacht şeklinde denilmektedir.

Almanca İyi Geceler Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Almanca bir sözcüğü telaffuz etmek için daha gırtlaktan ve kaba olarak söylemek gerekir. İyi geceler derken de bu durum geçerlidir. Almanca iyi geceler gute nacht şeklinde yazılır ve dilimizde telaffuzu ise gutı naht şeklindedir. Yani gutı naht şeklinde okunması doğru olanıdır.