Almanca İsimler - Almanca En Güzel Kadın Ve Erkek İsimleri İle Anlamları

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Almanca isimler; son zamanlarda araştırılan konular içerisinde yer almaktadır. Hem Almanca olup, hem de dilimize uyarlanabilen isimlerin var olduğu belirtilebilir. Bununla birlikte her adın kendine göre bir anlamı bulunmaktadır. Almanca isimler içerisinde yaygın şekilde kullanılan isimlerin birkaçı ülkemizde de bilinmektedir. Bunun dışında da kullanılan pek çok isim vardır.

Almanca En Güzel Kadın ve Erkek İsimleri ile Anlamları

Almanca dilinde en güzel kadın isimleri ve anlamları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Adal: Tatlı,

- Adali: Asil,

- Aria: Ezgi,

- Auberta: Asil,

- Baldric: Soylu,

- Ballard: Dans müziği,

- Chriselda: Kuvvet,

- Cheryl: Sevgili,

- Conradyn: Doğru ve dürüst danışman,

- Emma: evrensel,

- Etta: Ufak bir kişi,

- Fealty: Sadık biri,

- Fae: Peri,

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- Felicia: Çok büyük mutluluk,

- Garaitz: Zafer,

- Galena: Akıllı,

- Haldis: Taş kalpli,

- Harriet: Aile reisi,

- Heida: Soylu bir kadın,

- İdetta: Çalışkan biri,

- Jolanka: Önemli bir kişi,

- Joss: Got kavminden biri,

- Klarissa: Temiz ve masum kişi,

- Kelly: Pınara yakın olan kimse,

- Lorah: Defne ağacı,

- Leoda: İnsanlardan biri,

- Margid: İnci

- Nixie: Su Perisi,

- Otilie: Şanslı ve kadın kahramanı,

- Philipinna: Atları seven kişi,

- Robyn: Parlak şöhret,

- Serilda: Savaşan silahlı kız,

- Trula: Gerçek

- Verena: Savunucu, koruyucu birey,

Almanca dilinde en güzel erkek isimleri ise aşağıdaki gibidir;

- Ahren: Kartal,

- Ald: Yaşlı, deneyimli kişi,

- Alhsom: Kutsallık, şöhret,

- Burg: Dağ,

- Bing: Kulube,

- Barnhard: Cesur yürekli birey,

- Barnardo: Cesaret,

- Bitten: Arzu,

- Bud: Şimşek,

- Berdy: Akıllı kişi,

- Carl: Adam,

- Cort: Cesur,

- Charlie: Güçlü kişi,

- Der: Amir,

- Dedric: Yetenekli kişi,

- Dustin: Yiğit yürekli,

- Emil: Çalışkan,

- Edward: Gözü korkusuz,

- Ehren: Şerefli, itibarlı,

- Elmo: Koruyucu kişi,

- Fred: Barış,

- Faxon: Uzun saçlı,

- Frits: Barış,

- Fulbright: Oldukça parlak,

- Garry: Gözlemci,

- Gunter: Savaş,

- Ghislain: Yemin,

- Heinrich: Aile reisi,

- Hann: Tanrıdan armağan,

- Harti: Cesur,

- Hardtman: Güçlü, kuvvetli,

- Kort: Kibar,

- Koen: Dürüst:

- Kellen: Bataklık,

- Lance: Toprak,

- Lambart: Toprağın ışığı,

- Lorenz: Defne ağacı,

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- Linfred: Sakin, rahat kimse,

- Manfries: Sakin, mutlu kişi,

- Meinrad: Kuvvetli, güçlü,

- Merrill: Bir kuş türü,

- Orlan: Ünlü kişi,

- Orbert: Varlıklı kişi,

- Ottokar: Şanslı savaşçı,

- Reiner: Nasihat veren kişi,

- Robert: Parıltılı, parlak,

- Reggie: Güçlü hükümdar,

- Rambert: Kuvvetli, zeki,

- Reynard: Güçlü ve cesur

- Rune: Gizli, saklı

- Sigfird: Galip,

- Selig: Kutsanmış kişi,

- Stein: Taş,

- Tabbart: Parlak,

- Ulz: Soylu,

- Voliny: insan ruhu,

Almanca kadın ve erkek isimleri bu şekilde sıralanabilmektedir. Dilimizde olduğu üzere Almanca dilinde de tüm isimlerin belli bir karşılığı ve anlamı bulunmaktadır. Almanca dilinde pek çok isim bulunduğunu belirtmek de mümkündür.