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Almanca hobi anlatımı konusu pek çok insan tarafından öğrenilmek istenmektedir. Bu konuda bilgi sahibi olmak arzusunda olan insanların büyük bir çoğunluğu ise bu konudaki araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştirmektedir.

Almanca Hobiler Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almancayı öğrenme noktasında atılması gereken en önemli adımların başında Almanca hobileri öğrenmek gelmektedir. Bu yolla Almanca olarak hobilerini karşısındaki insana ifade etmek isteyenlerin işi önemli ölçüde kolaylaşmakta ve Almancayı kendini ifade edebilmek adına öğrenmek anlamında önemli bir yolun kat edilmesi mümkün hale gelmektedir. Almanca dilinde "was ist dein Hobby" şeklinde kurulan cüm senin hobin nedir anlamını taşımaktadır.

"Was sind deine Hobbys" cümlesi ise çoğul olarak " senin hobilerin nelerdir" anlamını ifade etmektedir. Bu cümlelerdeki tekil çoğul kavramlarını, mein ve meine farkını, ist ve sind önemli konuları oluşturmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak ise Almanca hobileri sıralamak önemli bir konu oluşturmaktadır. Buna göre Almanca hobiler:

Almancası Türkçesi

- Reisen = Seyahat Etmek

- Tanzen = Dans Etmek

- Singen = Şarkı Söylemek

- Buch Lesen = Kitap Okumak

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- Musik Hören = Müzik Dinlemek

- Basketball Spielen = Basketbol Oynamak

- Fußball Spielen = Futbol Oynamak

- Fotografieren = Fotoğraf Çekmek

- Basketball Spielen = Basketbol Oynamak

- Gitarre Spielen = Gitar Çalmak

- Schwimmen = Yüzmek

- Klavier spielen = Piyano Çalmak

- Sport Machen = Spor Yapmak

- Rad Fahren = Bisiklete Binmek

- Kochen = Yemek Yapmak

- Reiten = Ata Binmek

Almancası = Türkçesi

Was ist dein Hobby? = Senin Hobin Nedir? Was sind deine Hobbys? = Senin hobilerin nelerdir? sorularının soruluşu ve bu sorulara verilen Almanca yanıtların örneklerini konun daha anlaşılır olması adına örnekler verilmesinde önemli yararlar olacaktır. İşte örnekleriyle Almanca hobilerin cümle içinde belirtilmesi:

Senin hobin nedir sorusu ve bu sorunun cevapları:

Almanca Türkçe

Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir?

Mein Hobby ist schwimmen. Benim hobim yüzmektir

Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir?

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Mein Hobby ist singen. Benim hobim şarkı söylemektir

Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir?

Mein Hobby ist reisen. Benim hobim seyahat etmektir.

Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir?

Mein Hobby ist reiten. Benim hobim ata binmektir.

Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir?

Mein Hobby ist kochen. Benim hobim yemek yapmaktır.

Senin hobilerin nelerdir sorusu ve bu sorunun cevapları:

Almanca Türkçe

Was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir?

Meine Hobbys sind schwimmen und singen. Benim hobilerim yüzmek ve şarkı söylemektir.

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Was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir?

Meine Hobbys sind Buch lesen und schwimmen. Benim hobilerim kitap okumak ve yüzmektir.

Was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir?

Meine Hobbys sind kochen und gitarre spielen. Benim hobilerim yemek yapmak ve gitar çalmaktır.

Was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir?

Meine Hobbys sind tanzen und reisen. Benim hobilerim dans etmek ve seyahat etmektir.

Was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir?

Meine Hobbys sind schwimmen und Sport Machen. Benim hobilerim yüzmek ve spor yapmaktır.

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Was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir?

Meine Hobbys sind rad fahren und singen. Benim hobilerim bisiklete binmek ve şarkı söylemek.