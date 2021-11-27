Almanca Hayır Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Almanca Hayır Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Almancada olumsuzluk anlamını taşıyan hayır kelimesi, Almancaya özgü bir şekilde telaffuz edilir. Hayır, bir soru veya durum karşısında olumsuzluk belirtmen için kullanılan bir kelimedir.

Almanca Hayır Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Bir iş veya bir soru karşısında olumsuz cevap verme anlamına gelen 'hayır' kelimesi Almancada en çok kullanılan kelimelerden biridir. Almancada hayır kelimesi 'Nein' şeklinde yazılır. Türkçede olduğu gibi okunmaz ve Almanca kurallarına göre okunarak telaffuz edilen bir kelimedir.

Almanca Hayır Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Olumsuzluk bildiren ve 'nein' şeklinde yazılan Almanca hayır kelimesi 'Nayn' şeklinde okunur. Nein şeklinde yazılan hayır, nayn şeklinde telaffuz edilir. Cümle içerisinde tek başına kullanılabilir veya cümlede birlikte kullanılabilir.