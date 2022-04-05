Almanca haben fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

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Almancada en fazla kullanılan fiillerden olan "haben" fiili sahip olmayı ifade eder.

Almanca Haben Fiil Çekimi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Dil bilgisinin temel konularından birisi "fiillerdir". Fiiller, bir eylem, oluş ve işi bildiren sözcüklerdir. Fiiller şahıslara göre çekilirler. Öte yandan zaman kipleri de fiillerin çekimine göre olur. Almancada da fiiller bu şekilde çekilir.

"Haben" fiili Almancada en çok kullanılan fiillerdendir. Sahip olmak manasını taşıyan haben fiili İngilizcedeki "have" fiilinin karşılığıdır. Haben fiilinin şimdiki zamana yani "Praesens"e göre çekimi şöyledir:

Ich habe. (Ben sahibim.)

Du hast. (Sen sahipsin.)

Er,sie, es hat. (O sahiptir.)

Wir haben. (Biz sahibiz.)

Ihr habt. (Siz sahipsiniz.)

Sie haben. (Onlar sahipler.)

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Almanca dilini öğrenirken bazı kurallara uymak öğrenme sürecinde büyük kolaylık sağlayacaktır. Almanca fiilleri öğrenirken mutlaka çekimleri de birlikte çalışılmalıdır. Fiiller ile cümleler kurulmalı ve sık sık tekrar yapılarak pekiştirilmelidir. Haben fiilinin bu bağlamda geçmiş zaman çekimi yani "Praeteritum"u ise şöyledir:

Ich hatte. (Ben sahiptim.)

Du hattest. (Sen sahiptin.)

Er, sie, es hatte. (O sahipti.)

Wir hatten. (Biz sahiptik.)

Ihr hattet. (Siz sahiptiniz.)

Sie hatten. (Onlar sahiptiler.)

Fiilleri çalışırken bol bol okuma yapmak ve cümle kurmak da önerilir. Bazı örnek cümleler ile haben fiilini açıklamak ve pekiştirmek gerekirse:

Ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. (Ben evli değilim ve çocuklarım yok, çocuklara sahip değilim.)

Ihr hattet in Spanien eine sehr grosse Viila. (Siizn İspanya'da çok büyük bir villanız vardı. Ya da villaya sahiptiniz.)

Er hat sehr viele Freunde. (O çok fazla arkadaşa sahiptir.)

Die Kinder in Afrika haben leider keine Schulen. (Afrika'daki çocuklar okullara sahip değiller.)

Die Beatles haben sehr viele schöne Songs. (Beatles grubu pek çok güzel şarkıya sahiptir.)

Du hattest gestern Abend eine sehr schöne Abendtasche. (Sen dün akşam çok güzel abiye bir çantaya sahiptin.)