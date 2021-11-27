Almanca Günler Ve Okunuşları Nelerdir? Almanca Haftanın Günleri Yazılışları Ve Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

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Almanca Günler; Die Wochentage Haftanın günleri diğer dillerde olduğu haliyle Almanca dilinde de yedi günden oluşmaktadır. Almanca dil öğrenirken haftanın günlerini de öğrenmek gerekir. Bu bakımdan önemli bir konu başlığı oluşturmaktadır.

Almanca Günler ve Okunuşları Nelerdir?

Almanca günlerinin yazılışları ve Türkçe okunuşları ile birlikte aşağıda verilmektedir. Buna göre

Türkçe okunuşlar da yer alan : işareti, kendinden önce gelmiş olan harfin biraz uzunca okunacağını ifade etmektedir.

- Pazartesi = Montag (mo:nta:g)

- Salı = Dienstag (di:nsta:g)

- Çarşamba = Mittwoch (mitvoh)

- Perşembe = Donnerstag (donırsta:g)

- Cuma = Freitag (frayta:g)

- Cumartesi = Samstag (samsta:g)

- Pazar = Sonntag (zonta:g)

Almanca Haftanın Günleri Yazılışları ve Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca dilinde tüm isimler büyük harfle başladığından dolayı Almanca haftanın günleri de büyük harfle başlamaktadır. Almanca ‘da isimler artikelleriyle de adlandırılmaktadır. Almanca dil bilgisinde her isim kendi tanımlayıcısı ile beraber kullanılmakta olduğundan dolayı günlerde artikelleri ile beraber kullanılmaktadır. Almanca dilinde günlerin artikeli ise „der “ olmaktadır. Buna göre Almanca günler ve yazılışları aşağıda verilmektedir:

- der Montag = (Pazartesi)

- der Dienstag= ( Salı)

- der Mittwoch= ( Çarşamba)

- der Donnerstag= ( Perşembe)

- der Freitag= ( Cuma)

- der Samstag ( Cumartesi)

- der Sonntag ( Pazar)

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Unutulmamalıdır ki, İngilizce dilinde olduğu haliyle Almanca dilinde de Günler her daim “Büyük” harfle başlamaktadır. Samstag ve Sonntag hafta sonu olmaktadır. Konuyla ilgili olarak önemli bir ek bilgi verilmesi gerekirse cumartesi günü ayrıca Sonnabend olarak ta bilinmektedir.

Almanca haftanın günlerini bilmek yazılışlarını öğrenmek, Almanca öğrenmek isteyenler için son derece önemli bir konudur. Ancak bu konun Almanca öğrenmek isteyen her birey tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olması için günlerin cümle içerisinde kullanımına dair örnekler verilmesi bir hayli büyük fayda sağlayacaktır. Bundan dolayı Almanca günlerin cümle içerisinde kullanımına yönelik örnek cümleler aşağıda verilmektedir. Bu sayede Almanca öğrenimi herkes tarafından daha kolay bir hale getirilmektedir.

- Ich habe am Dienstag einen Termin. (Salı günü bir randevum var.)

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- Ich habe am Freitag einen Termin. (Perşembe günü bir randevum var.)

- Ich fahre am Samstag nach İzmir. (Cumartesi günü İzmir'e gidiyorum.)

- Ich komme am Montag. (Pazartesi geliyorum.)

- Ich komme am Sonntag . (Pazar geliyorum.)

- Ich besuche am Samstag meine Eltern. (Ailemi cumartesi günü ziyaret ediyorum.)

- Ich gehe am Montag in die Schule. (Okula pazartesi günü gidiyorum.)

- Ich gehe am Donnerstag in die Schule. (Okula Perşembe günü gidiyorum.)

- Ich fahre am Mittwoch nach Antalya. (Çarşamba günü Antalya’ya gidiyorum.)

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- Ich treffe am Sonntag mit meinen Freunden. (Pazar günleri arkadaşlarımla buluşuyorum.)

- Ich habe am Deinstag eine Prüfung. (Salı günü bir sınavım var.)

- Ich habe am Montag eine Prüfung. (Pazartesi günü bir sınavım var.)

- Ich mache am Samstag Picknick. (Cumartesi günü piknik yapıyorum.)

- Ich treffe am Freitag mit meinen Freunden. (Cuma günleri arkadaşlarımla buluşuyorum.)

- Ich besuche am Donnerstag meine Eltern. (Ailemi Perşembe günü ziyaret ediyorum.)