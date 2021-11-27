Almanca Günaydın Ne Demek Ve Nasıl Söylenir? Almanca Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Almanca öğrenmek için, hem kelime bilgisi bakımından hem de dil bilgisi bakımından donanım elde etmek gerekir. Bu yüzden işe ilk olarak selamlaşma, kendinizi tanıtma gibi iletişimin ilk aşaması olan kelimeleri öğrenerek başlayabilirsiniz. Bu sözcüklerin başında da selamlaşmak için söylenen günaydın sözcüğü gelmektedir.

Almanca Günaydın Ne Demek ve Nasıl Söylenir?

Almanca, bizimde kullandığımız Latin alfabesini kullanmaktadır. Almanca günaydın guten morgen olarak denmektedir. Yine guten morgen olarak söylenir.

Almanca Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Almanca guten morgen şeklinde yazılan günaydın kelimesi gırtlaktan söylenecek şekilde gutın morgın olarak okunmaktadır. Kaba dil olarak adlandırılan Almanca, gırtlak seslerine sahiptir. Bu yüzden doğru okuyabilmek için bu aksanı doğru olarak telaffuz etmek gerekir.