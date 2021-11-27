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Almanca Fiiller - Almanca'da Düzenli, Düzensiz Ve Ayrılabilen Fiiler İle Fiil Çekimleri Konu Anlatımları

Almanca Fiiller - Almancada Düzenli, Düzensiz Ve Ayrılabilen Fiiler İle Fiil Çekimleri Konu Anlatımları

Dil bilgisi terimlerinde fiil yapılmış olan, yapılacak olan ya da yapılmakta olan eylemi, işi, hareketi ve oluşu anlatan kelimedir. Türkçede fiilin bir diğer ismi de yüklem olarak bilinir ve cümlenin sonunda bulunur. Bireyler için farklı bir dili öğrenirken zamanlar konusu oldukça önemlidir. Cümle kurabilmek, yazabilmek ve ilgili dili öğrenebilmek bu konunun içinde yer alan fiil, yardımcı fiil, fiilin çekimli halleri, düzenli, düzensiz fiiller gibi konuları iyi kavramaya bağlıdır. Almanca fiiller, düzenli fiiller, düzensiz fiiller, ayrılabilen fiiller ve fiil çekimleri konularını detaylıca derledik.

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Almanca fiil konusu kendi içinde çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Çünkü bu fiiller düzenli bulunabileceği gibi düzensiz şekilde de yer alabilmektedir. Biraz ezber yaparak biraz da fiilin çekimli hale nasıl getirileceği konusunda püf noktaları kavrayarak Almanca dilini öğrenmek daha basit hale gelebilir. 

 Almanca Fiiller 

 Almanca dilinde fiiller düzenli fiiller, düzensiz fiiller ve karışık fiiller olarak incelenmektedir. Genel olarak baktığımızda Almancada fiillerin sonunun en veya n şeklinde bittiğini fark ederiz. Cümle yapısı incelendiğinde fiil esas fiil olarak ikinci sırada yer alır. Özne durumu ise fiile göre karşılaştırıldığında fiilden önce veya sonra yer aldığı görülür. İşte her fiil bu özneye göre çekimli hale getirilir. 

 Almancada en sık kullanılan fiilleri bilmekte fayda vardır. İşte Almancada en sık kullanılan fiil sıralaması şöyledir; 

Sein- Olmak 

Haben- Sahip Olmak 

Kommen- Gelmek 

Möchten- İstemek 

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Essen- Yemek 

Trinken- İçmek 

Danken- Teşekkür Etmek 

Sprechen- Konuşmak 

Lesen- Okumak 

Kochen- Yemek Pişirmek 

Swimmen- Yüzmek 

Laufen- Koşmak 

Kaufen- Satın Almak 

Almancada Düzenli Fiiller 

 Düzenli fiillerin Almancada bir diğer ismi de zayıf fiillerdir. Schwache Verben ismi de Almanca dilinde düzenli fiiller demektir. Almanca dilinde pek çok fiil düzenli yapıdadır. Düzenli fiillerin çekimli hale getirilmesi de oldukça basittir. 

 Almancada fiillerin düzenli mi yoksa düzensiz mi olduğunu anlamak gerekmektedir. Düzenli fiillerde fiilin kökü aynı kalmaktadır. Bu fiili köküne de duruma göre sabit ekler getirilir. İşte düzenli fiillere örnekler; 

Abdrehen- Kapamak ya da Çevirmek 

Aufmachen- Açmak 

Arbeiten- Çalışmak 

Baden- Banyo Yapmak 

Besuchen- Ziyaret Etmek 

Bummeln- Gezmek 

Almancada Düzensiz Fiiller 

 Almancada düzensiz fiillerin çekimli halleri düzenli fiillere göre biraz daha farklıdır. Düzenli fiiller bir kalıba aittir. Düzensiz fiiller ise farklı kalıplara sahiptir ve daha farklı değişikliklere uğramaktadır. 

 Bir fiilin mastar hali Almancada fiilin en ve n gibi sonla bitmesiyle ilgilidir. Fiili kökü de fiilden bu eklerin çıkarılmış haline verilen addır. Fiil kökünde yer alan ünlü harfler şahıs zamirlerine göre ses değişikliğine uğruyorsa bu fiillere düzensiz fiiller denir. İşte düzensiz fiillere örnekler;

Aufstehen- Ayağa Kalkmak 

Ankommen- Varmak 

Beginnen- Başlamak 

Bekommen- Elde Etmek 

Bleiben- Kalmak 

Denken- Düşünmek 

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Almancada Ayrılabilen Fiiller 

 Almancada ayrılabilen fiil konusu Trennbare Verben başlığı altında anlatılır ve en çok ihtiyaç duyulan bir konudur. Cümle içinde kullanılırken ayrılabilen fiiller iki kategoriye ayrılır. Ayrılabilen fiiller önüne bazı ekler alır. Bu durumda fiilin farklı bir anlama kaymasına neden olur. Vor, weg, los, aus, auf, an, ab gibi ekler bahsi geçen ve fiilin önüne gelen ekler arasındadır. 

 Ayrılabilen fiillere bazı örnekler şöyledir; 

Kilo vermek- Abnehmen 

Birini bir yerden almak- Abholen 

Aramak- Anrufen 

Başlamak- Anfangen 

Dikkat etmek- Aufpassen

Kapatmak- Ausmachen 

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Almanca Fiil Çekimleri Konu Anlatımı 

 Almanca fiil çekimleri özneye göre yapılır. Almancada fiilin sonuna gelen en eki mastar eki olarak bilinmektedir. Örneğin gehen kelimesi gitmek demektir. Bu fiilin kök hali en mastar ekini attığımızda geh olan hecedir. Fiil çekimleri her özne için ayrı ayrı yapılmaktadır. 

 Geniş zamanı düşündüğümüzde sehen fiili öznelere göre şöyle çekimli hale getirilir; 

Ich sehe eine Frau. 

Du siehst eine Frau. 

Er sieht eine Frau. 

Wir sehen eine Frau. 

Sie sehen eine Frau. 

Ihr sieht eine Frau. 

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Aşağıdaki örnekte fiilin mastar hali, geçmiş zaman hali ve esas fiil hallerini Türkçe anlamlarıyla görebilirsiniz; 

Başlamak- Esas Fiil: Angefangen, Geçmiş Zaman: Fing an, Mastar Hali: Anfangen 

Düzeltmek- Esas Fiil: Aufgeräumt, Geçmiş Zaman: Räumte auf, Mastar Hali: Aufräumen

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