Almanca Fiiller - Almanca'da Düzenli, Düzensiz Ve Ayrılabilen Fiiler İle Fiil Çekimleri Konu Anlatımları

Haberin Devamı

Almanca fiil konusu kendi içinde çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Çünkü bu fiiller düzenli bulunabileceği gibi düzensiz şekilde de yer alabilmektedir. Biraz ezber yaparak biraz da fiilin çekimli hale nasıl getirileceği konusunda püf noktaları kavrayarak Almanca dilini öğrenmek daha basit hale gelebilir.

Almanca Fiiller

Almanca dilinde fiiller düzenli fiiller, düzensiz fiiller ve karışık fiiller olarak incelenmektedir. Genel olarak baktığımızda Almancada fiillerin sonunun en veya n şeklinde bittiğini fark ederiz. Cümle yapısı incelendiğinde fiil esas fiil olarak ikinci sırada yer alır. Özne durumu ise fiile göre karşılaştırıldığında fiilden önce veya sonra yer aldığı görülür. İşte her fiil bu özneye göre çekimli hale getirilir.

Almancada en sık kullanılan fiilleri bilmekte fayda vardır. İşte Almancada en sık kullanılan fiil sıralaması şöyledir;

Sein- Olmak

Haben- Sahip Olmak

Kommen- Gelmek

Möchten- İstemek

Haberin Devamı

Essen- Yemek

Trinken- İçmek

Danken- Teşekkür Etmek

Sprechen- Konuşmak

Lesen- Okumak

Kochen- Yemek Pişirmek

Swimmen- Yüzmek

Laufen- Koşmak

Kaufen- Satın Almak

Almancada Düzenli Fiiller

Düzenli fiillerin Almancada bir diğer ismi de zayıf fiillerdir. Schwache Verben ismi de Almanca dilinde düzenli fiiller demektir. Almanca dilinde pek çok fiil düzenli yapıdadır. Düzenli fiillerin çekimli hale getirilmesi de oldukça basittir.

Almancada fiillerin düzenli mi yoksa düzensiz mi olduğunu anlamak gerekmektedir. Düzenli fiillerde fiilin kökü aynı kalmaktadır. Bu fiili köküne de duruma göre sabit ekler getirilir. İşte düzenli fiillere örnekler;

Abdrehen- Kapamak ya da Çevirmek

Aufmachen- Açmak

Arbeiten- Çalışmak

Baden- Banyo Yapmak

Besuchen- Ziyaret Etmek

Bummeln- Gezmek

Almancada Düzensiz Fiiller

Almancada düzensiz fiillerin çekimli halleri düzenli fiillere göre biraz daha farklıdır. Düzenli fiiller bir kalıba aittir. Düzensiz fiiller ise farklı kalıplara sahiptir ve daha farklı değişikliklere uğramaktadır.

Bir fiilin mastar hali Almancada fiilin en ve n gibi sonla bitmesiyle ilgilidir. Fiili kökü de fiilden bu eklerin çıkarılmış haline verilen addır. Fiil kökünde yer alan ünlü harfler şahıs zamirlerine göre ses değişikliğine uğruyorsa bu fiillere düzensiz fiiller denir. İşte düzensiz fiillere örnekler;

Aufstehen- Ayağa Kalkmak

Ankommen- Varmak

Beginnen- Başlamak

Bekommen- Elde Etmek

Bleiben- Kalmak

Denken- Düşünmek

Haberin Devamı

Almancada Ayrılabilen Fiiller

Almancada ayrılabilen fiil konusu Trennbare Verben başlığı altında anlatılır ve en çok ihtiyaç duyulan bir konudur. Cümle içinde kullanılırken ayrılabilen fiiller iki kategoriye ayrılır. Ayrılabilen fiiller önüne bazı ekler alır. Bu durumda fiilin farklı bir anlama kaymasına neden olur. Vor, weg, los, aus, auf, an, ab gibi ekler bahsi geçen ve fiilin önüne gelen ekler arasındadır.

Ayrılabilen fiillere bazı örnekler şöyledir;

Kilo vermek- Abnehmen

Birini bir yerden almak- Abholen

Aramak- Anrufen

Başlamak- Anfangen

Dikkat etmek- Aufpassen

Kapatmak- Ausmachen

Haberin Devamı

Almanca Fiil Çekimleri Konu Anlatımı

Almanca fiil çekimleri özneye göre yapılır. Almancada fiilin sonuna gelen en eki mastar eki olarak bilinmektedir. Örneğin gehen kelimesi gitmek demektir. Bu fiilin kök hali en mastar ekini attığımızda geh olan hecedir. Fiil çekimleri her özne için ayrı ayrı yapılmaktadır.

Geniş zamanı düşündüğümüzde sehen fiili öznelere göre şöyle çekimli hale getirilir;

Ich sehe eine Frau.

Du siehst eine Frau.

Er sieht eine Frau.

Wir sehen eine Frau.

Sie sehen eine Frau.

Ihr sieht eine Frau.

Haberin Devamı

Aşağıdaki örnekte fiilin mastar hali, geçmiş zaman hali ve esas fiil hallerini Türkçe anlamlarıyla görebilirsiniz;

Başlamak- Esas Fiil: Angefangen, Geçmiş Zaman: Fing an, Mastar Hali: Anfangen

Düzeltmek- Esas Fiil: Aufgeräumt, Geçmiş Zaman: Räumte auf, Mastar Hali: Aufräumen