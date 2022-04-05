Almanca fahren fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

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Almancada "fahren" fiili düzensiz fiillerden olup çekimi de bu sebeple öğrenilmesi gereken ve sıkça kullanılan fiillerden birisidir.

Almanca Fahren Fiil Çekimi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Almancada en fazla kullanılan bir fiil olan "fahren" fiilini Türkçeye "gitmek ya da bir araçla gitmek" şeklinde çevirmek mümkündür. Fakat gitmek, binmek olarak da kullanılır. Fahren fiilinin çekimini Praesens' de şu şekilde yapmak olanaklıdır:

Ich fahre. (Ben (araçla) gidiyorum.)

Du faehrst. (Sen (araçla) gidiyorsun.)

Er,sie,es faehrt (O (araçla) gidiyor.)

Wir fahren. (Biz (araçla) gidiyoruz.)

Ihr fahrt. (Siz (araçla) gidiyorsunuz.)

Sie fahren. (Onlar (araçla) gidiyorlar.)

Almancada fahren fiilinin zamanlara göre çekimini de bu fiilleri öğrenirken çalışmak gerekir. Sık sık tekrar yapmak da bu fiilleri öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Fahren fiilinin geçmiş zaman çekimini de şu şekilde yapmak mümkündür:

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Ich fuhr. (Ben (araçla) gittim.)

Du fuhrst. (Sen (araçla) gittin.)

Er, sie,es fuhr. (O (araçla) gitti.)

Wir fuhren. (Biz (araçla) gittik.)

Ihr fuhrt. (Siz (araçla) gittiniz.)

Sie fuhren. (Onlar (araçla) gittiler.)

Almanca dilini öğrenirken de başka yabancı dilleri öğrenirken de fiilleri çekimleri ile birlikte öğrenmek büyük bir kolaylık olacaktır. Ancak sadece fiilleri ezberlemek yeterli gelmeyecektir. Öğrenilen konuları tekrar etmek ve pekiştirmek için de örnek cümleler kurmak son derece doğru bir yöntem olacaktır. Fahren fiilinin çok farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Bunu da bazı örnek cümleler ile açıklamak gerekirse:

Ich fuhr gestern Abend mit dem Taxi nach Hause. (Ben dün akşam taksi ile eve gittim.)

Wir fahren öfters mit dem U Bahn İn İstanbul. ( Biz İstanbul'da sıklıkla metro ile gitmekteyiz.)

Sie fuhren nach Italien und mieteten eine Villa am Meer. (Onlar İtalya'ya (otomobil ile) gittiler ve deniz kenarında bir villa kiraladılar.)

Anette möchte nach Hause fahren, wenn ihre Eltern einverstanden sind. (Anette (araç ile ) eve gitmek istiyor, eğer ebeveynleri de onay verirlerse.)