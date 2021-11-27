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Almanca Ev Eşyaları - Almanca'da Ev Eşyalarının Okunuşları, Çoğulları Ve Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Ev Eşyaları - Almancada Ev Eşyalarının Okunuşları, Çoğulları Ve Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca ev eşyaları, günlük kullanımda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle iş, ev, ofis ve okullarda bu kelimelerin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle Almanca ‘da ev eşyaları okunuşu ve yazılışlarını bilirseniz günlük hayatta kolayca kullanabilirsiniz. Almanca ev eşyaları ne demek? Yazılışı, okunuşu ve anlamlarını sizler için detaylı olarak derledik.

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 Almanca ev eşyaları, dil kullanımı konusunda oldukça kolaylık sağlamaktadır. Bununla birlikte bu eşyaların isimlerinin bilinmesi dil bilgisini yüksek oranda arttırmaktadır. 

 Almancada Ev Eşyaları Nasıl Yazılır? 

 Almanca birçok ülkede kullanılabilen popüler dillerden biri olarak bilinmektedir. Dolayısıyla iş, yaşam ve eğitim alanlarında sürekli kullanılmaktadır. Bununla birlikte Almanca ev eşyaları tüm alanlarda kullanılan ve önem arz eden bir bölüm olmaktadır. Almanca ev eşyalarının okunması ve yazılması konusunda bazı yanlışlıklar bulunmaktadır. Doğru olarak kullanımları şu şekildedir; 

 -der Teppich, halı anlamına gelmektedir.

 -die Küchenmaschine, karıştırıcı ve mikser anlamlarını taşımaktadır.

 -die Geschirrspülmaschine, sıklıkla kullandığımız bulaşık makinesi anlamına gelmektedir.

 -der Herd, fırın anlamına gelmektedir. Genellikle elektronik fırınlar için kullanılmaktadır.

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 -der Tisch, masa anlamına gelmektedir. Günlük hayatta sürekli kullanılmaktadır. 

 Almancada bu gibi eşyalar sürekli günlük cümleler içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla bilinmesi Almanca dil becerisi için önem arz etmektedir. Bu kelimelerin okunuşları konusunda bazı yanlış bilgiler bulunmaktadır. 

 Almancada Ev Eşyalarının Okunuşları 

 Almanca telaffuz konusunda diğer dillere göre farklılık göstermektedir. Birçok ülkede ve şirkette geçerli olarak küresel dil sayılmaktadır. Dolayısıyla eğitim, iş ve turizm gibi sektörlerde Almanca dili oldukça fazla kullanılmaktadır. Mesela 'der Teppich' yani halı kelimesinin okunuşu 'derh teppih' şeklinde yapılmaktadır. Bazı eşyalar Almanca dili içerisinde cinsiyet ekleri alabilmektedir. Dolayısıyla başındaki 'die ve der' ekleri yer değiştirebilmektedir. 

 Almancada Ev Eşyalarının Çoğulları 

 Ev eşyaları Almanca dilinde çoğul olarak söylenebilmektedir. Ancak yazılış ve okunuşlarında değişikliğe uğramaktadır. Örnek vermek gerekirse, 'der Teppich' halı anlamına gelirken, 'die Teppiche' halılar anlamını taşımaktadır. Ayrıca 'der Tisch' masa anlamında kullanılmaktadır. Çoğul olarak söylenirken, 'die Tische' olarak yazılmaktadır. Başlangıç düzeyinde Almanca için eşyaların ezberlenmesi gerekmektedir. Daha sonrasında bazılarının 'der' ekleri çoğul durumunda 'die' ye dönüşmektedir. Aslında neredeyse tüm eşyaların çoğulları 'die' ekiyle başlamaktadır. 

 Tekil kullanım olarak eşyaların eklerinde farklılıklar görülmektedir. Mesela 'das Sofa' kanepe anlamına gelmektedir. Ancak 'der Kronleuchter' avize anlamını taşımaktadır. İki kelimenin tekil durumlarında eklerinin farklı olduğu görülmektedir. Ancak çoğul konuma geçtiklerinde 'die Kronleuchter' ve 'die Sofas' şeklinde dönüşmektedir. Görüldüğü gibi tekil ekler aynıyken, çoğul duruma geçildiğinde 'die' eki bu kelimelerin önüne gelmektedir. 

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 Almancada Ev Eşyaları Konu Anlatımı 

 Her dilde olduğu gibi Almanca için bazı konular ezber gerektirmektedir. Özellikle eşyaların kullanımı için kesinlikle ezberlemek ilk aşama olmaktadır. Sonrasında yapılacak etkinlikler ve testler sayesinde bu pekiştirilmektedir. Çünkü Almanca ilk olarak kelime öğrenimi, sonrasında tekil ve çoğul kullanımlarıyla gelişmektedir. Bu nedenle eşyalar konusunda ezber ve telaffuz üzerinde durulmaktadır. Birçok kelime çoğul duruma geçtiğinde aynı eki almaktadır. Dolayısıyla çoğul kullanım aslında kolaylık sağlamaktadır. 

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 Tekil olarak Almancada ev eşyaları farklı binlerce kelimeden oluşturmaktadır. Ayrıca bu kelimeler ilk eklerini farklı olarak alabilmektedir. Böylece ezber ve sonrasındaki çalışma programlarıyla bunlar kolaylıkla öğrenilebilmektedir. 

 Almancada Ev Eşyaları Ezberlemek 

 Almanca öğrenmek için stabil bir çalışma programı gerekmektedir. Eşyaları günlük limit belirleyerek ezberlemek faydalı olacaktır. Bununla birlikte kelime ezberlerken tekil ve çoğul kullanımlarına bakılması fayda sağlamaktadır. Çünkü bazı kelimeler ve ekleri Almancada değişebilmektedir. Birçok ülkede geçerli olarak Almanca küresel bir dil olarak kullanılmaktadır.

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