Almanca essen fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

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Essen; Almanca yemek yemek demektir. Fiil çekimi kolaylıkla yapılabilmektedir. Ve 10. Sınıf Almanca ders konusu olarak öğrenilebilmektedir. Essen sözcüğü cümle içinde; yemek, yiyorlar ve yer şeklinde kullanılmaktadır. Bununla “siz” içerikli hitap şekli, birinci çoğul kişi ve üçüncü çoğul kişi kast edilmektedir. Essen yemek zaman ve yiyecek türleri örnekleriyle ifade edilmektedir.

Almanca Essen Fiil Çekimi

Almanca essen sözcüğünün Türkçe anlamı “yemek yemek” tir. Günlük hayatta yoğun olarak kullanılan essen sözcüğü fiil çekimi örnekleri ile devam edebiliriz. Ben, sen, Onlar ifadeleri ve zaman belirten fiiller şeklinde örnekler;

Du isst Gemüse = Sen sebze yersin.

Ich esse Gemüse = Ben sebze yerim.

Wir essen Gemüse = Biz sebze yeriz.

Sie essen Gemüse = Sizler, Onlar sebze yersiniz.

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İhr esst Gemüse = Onlar sebze yerler

Er isst Gemüse = O sebze yer.

Almanca Essen, kelimesi tekil, çoğul ve zaman belirten şekilde kullanım şekli aşağıda olduğu şekilde cümle içinde kullanılmaktadır.

İch = Esse

Wir = Essen

Du = İsst

Er-sie-es = İsst

Sie- Sie = Essen

Almanca essen, Türkçe yemek yemek sözcüğü fiil çekimleri cümle içinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Yaşam içinde yapılması gereken eylemlerin anlatılabilmesi için kullanılan essen sözcüğü 10.sınıf dersleri arasında da bulunmaktadır. Yemek eylemi ve yiyecek türleri örneklerini de içeren essen sözcüğü ile ilgili fiil çekim örnekleri verilmiş bulunmaktadır.

Örnekleri İle Konu Anlatımı

Almanca essen sözcüğü günlük hayatın içinde çok sıklıkla kullanılmaktadır. Bir gün içinde neler yapıldığı konuları anlatılmaktadır.

17:30 Es ist halb sechs. Matthias isst das Abendessen.

Türkçesi ise; 17:30 Saat beş buçuk. Matthias akşam yemeği yiyor.

Die Japaner essen Sushi; Japonlar sushi yer.

Wir essen gerne Obst aber wir essen kein Gemüse; Biz meyve yemeyi severiz ama sebze sevmeyiz.

Mama, wir wollen Eis essen; Anne, dondurma yemek istiyoruz.

Ahmet, was willst du essen? Ahmet ne yemek istersin?

Gibi cümle içinde fiil çekimleri kurulabilmektedir. Günlük rutin eylemleri ifade etmekte yoğun kullanılan essen cümle içinde de kolaylıkla kullanılmaktadır.