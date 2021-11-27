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Almanca Dil Seviyeleri Nelerdir?

Almanca Dil Seviyeleri Nelerdir

Dünyada birçok dil vardır ve bir kişinin dil öğrenmesi kişinin gelişimi ve hayatına birçok kolaylık sağlamaktadır. Dil öğreniminde öğrenilen dilin aşamaları vardır. Bu her dil için geçerlidir ve dil seviyesi olarak bilinmektedir. Dil seviyeleri bir kişinin o dili ne kadar bildiği ve hangi aşamada olduğunu göstermektedir. Seviyesi olan bir dil ise Almancadır. Almanca dil seviyeleri nelerdir? Sizler için dil seviyelerinin neler olduğunu detayları ile derledik.

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 Almancada 6 dil seviyesi bulunur. 

 Almanca Dil Seviyeleri Nelerdir? 

 Almancada 6 adet dil seviyesi bulunmaktadır. Bu seviyeler en düşükten başlar ve en iyi dereceye kadar gitmektedir. Dil öğrenirken en düşük seviyeden dil öğrenilmeye başlanır ve en üst seviyeye gelindiğinde dile çok büyük ölçüde hakim olunmaktadır. Dil seviyeleri en düşükten en yükseğe sırasıyla A1 seviyesi, A2 seviyesi, B1 seviyesi, B2 seviyesi, C1 seviyesi ve C2 seviyesidir. 

 A1 - A2 Seviyesi Nedir? 

 A1 seviyesi en düşük seviyedir. Hiç veya az Almanca bilgisi olarak bilinmektedir. A2 seviyesi Almanca temel bilgisi verilen seviyedir. A1 ve A2 seviyeleri başlangıç seviyeleridir. 

 B1 – B2 Seviyesi Nedir? 

 B1 seviyesi Orta seviyede Almanca bilgisi verilen seviyedir. B2 seviyesi iyi Almanca bilgisi verilen seviyedir. Bu seviyede olan kişiler çok zor olmayan konu ve konuşmalara rahatlıkla katılım sağlayabilir. 

 C1 – C2 Seviyesi Nedir? 

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 C1 seviyesi Pekiyi Almanca bilgisi verilen seviyedir. C2 seviyesi mükemmel ile anadiline yakın Almanca bilgisi verilen son seviyedir. Bu seviyeden sonra kişi dili kendi ana dili gibi anlayıp öğrenmiş olmuştur.

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