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Kelime çalışmaları yaparken Almanca dersleri ve ders isimlerini örnek cümleler ile açıklamak son derece doğru bir yöntemdir, bunu Almanca ders isimlerinde de yapmak gerekir.

Almanca Dersler ve İsimleri

Almanca kelime çalışması yapılırken belli başlıklar altında konuları toplamak ve bir bütünlük içerisinde kelimeleri çalışmak gerekir. Bu arada isimleri artikelleri ille birlikte çalışmak zorunludur. Yine Alman dilinin en karmaşık konularından birisi olan "Sigular-Plural" yani tekil-çoğul konularını da kavramak ve pekiştirmek için ders isimlerinin tekil ve çoğullarını da birlikte öğrenmek gerekir. Bazı derslerin Almanca isimlerini şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

der Stundenplan die Stundenplaene (ders programı)

die Mathematik (matematik)

die Physik (fizik)

die Chemie ( kimya)

die Biologie (Biyoloji)

die Geschichte (Tarih )

die Erdkunde ( Coğrayfa )

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das Deutschunterricht (Almanaca)

das Englishunterricht ( İngilizce)

das Französischunterricht (Fransızca )

das İtalienischunterricht (İtalyanca )

die Musik (Müzik)

die Kunst (Sanat-Resim)

die Sport (Beden Eğitimi)

die Religion (Din Kültürü)

die İnformatik ( Bilgisayar )

Almanca Dersler ve İsimleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca ders isimlerini ve konun daha iyi anlaşılması için örnek cümlelerle izah etmek gerekecektir. Resim dersi, müzik dersi gibi derslerin tümüne "Kunst" denmektedir. Yani ilkokul ya da orta öğretimdeki bu alandaki derslerin tümüne Almancada "Kunst" denmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olarak isimlendirilen dersin Almancadaki karşılığı ise "Religion"dur. Genellikle Religion seçmeli bir ders olarak alınmaktadır.

Almanca'da "ders programına" ise "der Stundenplan" denir. Bir haftalık ders programı "der wöchentlicher Stundenplan" olarak tanımlanır. Almanca ders isimlerini örnek bazı cümleler içerisinde kullanalım:

Wir haben am Dienstag zwei Stunden Religion. (Bizim salı günü 2 saat din dersimiz var.)

Ich werde im naechsten Jahr noch İtalienisch waehlen. (Ben gelecek yıl İtalyanca dersini seçeceğim.)

Meine Freundin wird aber Französisch als zweiter Fremdsprache waehlen. (Ama benim kı arkadaşım ikinci yabancı dil olarak Fransızca'yı seçecek.)

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Die Schüler Klaus und Mark sind in Sport sehr gut. (Öğrencilerden Klaus ve Mark Beden Eğitimi dersinde çok iyiler.)

Das Deutschunterrich ist ein sehr wichtiger Fach. (Almanca dersi çok önemli bir derstir.)

Im Deutschunterrich haben wir Thomas Mann und seine Werke gelernt. (Almanca dersinde Thomas Mann ve eserlerini öğrendik.)

Im Musikunterricht haben wir den berühmten Mozart und seine Werke gelernt. (Müzik dersinde ünlü sanatçı Mozart ve eserlerini öğrendik.)

Mein Vater übt mir mir Matehamtik, denn ich bin etwas schlecht im Mathematikunterricht. (Babam beni matematiğe çalıştırıyor, çünkü ben matematik dersinde biraz geri durumdayım.)

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Meine Freundin ist in der Erdkunde sehr erfolgreich. (Kız arkadaşım coğrafya dersinde çok başarılı.)

Heinz ist in Chemie sehr erfolgreich. (Heinz kimya dersinde çok başarılı.)

Wir haben am Freitag Prüfung in Chemie. (Bizim cuma günü kimyadan sınavımız var.)

Ich habe in Physik die beste Note bekommen. ( Ben fizikten en iyi notu aldım.)

Anja hat im Musikunterricht sehr gut Klavier gespielt. ( Anja müzik dersinde çok güzel piyano çaldı.)