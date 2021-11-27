Almanca Dersler ve İsimleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
İngilterede yeni varyant alarmı Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendiİngiltere'de 'yeni varyant' alarmı! Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendi#Koronavirüs
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Almanca Dersler Ve İsimleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Dersler Ve İsimleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Yabancı dil bilmek günümüz insanı için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. İngilizce dünya çapında geçerli bir iletişim dili olsa da en fazla öğrenilen ikinci dil de Almancadır. Ülkemizin işbirliğinin ve ticaretinin de en fazla olduğu ülke Almanya'dır. Almanca dili öğrenirken kelime çalışmalarını bir bütünlük içinde yapmak son derece yararlı olacaktır. İşte bu bağlamda Almanca derslerin isimleri nelerdir, Almanca ders isimlerinin cümle içerisinde kullanımı ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için hazırladık.

Haberin Devamı

Kelime çalışmaları yaparken Almanca dersleri ve ders isimlerini örnek cümleler ile açıklamak son derece doğru bir yöntemdir, bunu Almanca ders isimlerinde de yapmak gerekir. 

 Almanca Dersler ve İsimleri 

 Almanca kelime çalışması yapılırken belli başlıklar altında konuları toplamak ve bir bütünlük içerisinde kelimeleri çalışmak gerekir. Bu arada isimleri artikelleri ille birlikte çalışmak zorunludur. Yine Alman dilinin en karmaşık konularından birisi olan "Sigular-Plural" yani tekil-çoğul konularını da kavramak ve pekiştirmek için ders isimlerinin tekil ve çoğullarını da birlikte öğrenmek gerekir. Bazı derslerin Almanca isimlerini şu şekilde sıralamak olanaklıdır: 

der Stundenplan die Stundenplaene (ders programı) 

die Mathematik (matematik) 

die Physik (fizik) 

die Chemie ( kimya) 

die Biologie (Biyoloji) 

die Geschichte (Tarih ) 

die Erdkunde ( Coğrayfa ) 

Haberin Devamı

das Deutschunterricht (Almanaca) 

das Englishunterricht ( İngilizce) 

das Französischunterricht (Fransızca )

das İtalienischunterricht (İtalyanca ) 

die Musik (Müzik) 

die Kunst (Sanat-Resim) 

die Sport (Beden Eğitimi) 

die Religion (Din Kültürü) 

die İnformatik ( Bilgisayar ) 

Almanca Dersler ve İsimleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

 Almanca ders isimlerini ve konun daha iyi anlaşılması için örnek cümlelerle izah etmek gerekecektir. Resim dersi, müzik dersi gibi derslerin tümüne "Kunst" denmektedir. Yani ilkokul ya da orta öğretimdeki bu alandaki derslerin tümüne Almancada "Kunst" denmektedir. 

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olarak isimlendirilen dersin Almancadaki karşılığı ise "Religion"dur. Genellikle Religion seçmeli bir ders olarak alınmaktadır. 

 Almanca'da "ders programına" ise "der Stundenplan" denir. Bir haftalık ders programı "der wöchentlicher Stundenplan" olarak tanımlanır. Almanca ders isimlerini örnek bazı cümleler içerisinde kullanalım: 

Wir haben am Dienstag zwei Stunden Religion. (Bizim salı günü 2 saat din dersimiz var.) 

Ich werde im naechsten Jahr noch İtalienisch waehlen. (Ben gelecek yıl İtalyanca dersini seçeceğim.) 

Meine Freundin wird aber Französisch als zweiter Fremdsprache waehlen. (Ama benim kı arkadaşım ikinci yabancı dil olarak Fransızca'yı seçecek.) 

Haberin Devamı

Die Schüler Klaus und Mark sind in Sport sehr gut. (Öğrencilerden Klaus ve Mark Beden Eğitimi dersinde çok iyiler.) 

Das Deutschunterrich ist ein sehr wichtiger Fach. (Almanca dersi çok önemli bir derstir.) 

Im Deutschunterrich haben wir Thomas Mann und seine Werke gelernt. (Almanca dersinde Thomas Mann ve eserlerini öğrendik.) 

Im Musikunterricht haben wir den berühmten Mozart und seine Werke gelernt. (Müzik dersinde ünlü sanatçı Mozart ve eserlerini öğrendik.) 

Mein Vater übt mir mir Matehamtik, denn ich bin etwas schlecht im Mathematikunterricht. (Babam beni matematiğe çalıştırıyor, çünkü ben matematik dersinde biraz geri durumdayım.) 

Haberin Devamı

Meine Freundin ist in der Erdkunde sehr erfolgreich. (Kız arkadaşım coğrafya dersinde çok başarılı.) 

Heinz ist in Chemie sehr erfolgreich. (Heinz kimya dersinde çok başarılı.) 

Wir haben am Freitag Prüfung in Chemie. (Bizim cuma günü kimyadan sınavımız var.) 

Ich habe in Physik die beste Note bekommen. ( Ben fizikten en iyi notu aldım.) 

Anja hat im Musikunterricht sehr gut Klavier gespielt. ( Anja müzik dersinde çok güzel piyano çaldı.)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen