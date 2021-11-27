Almanca Çoğul Yapma Kuralları Nelerdir? İsimleri Çoğul Yapan Ekler

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Almanca dil bilgisi arasında en önemli ve karmaşık konulardan birisi "Singular-Plural" yani tekil ve çoğul konusudur.

Almanca Çoğul Yapma Kuralları Nelerdir?

Almancada isimlerin başında 3 farklı Artikel bulunur. Bu Artikeller "der-die-das"dır. Fakat plural, yani çoğul hale gelen tüm isimlerin başında sadece "die" Artikeli kullanılır. Örneğin; Das Auto ( singular), tekil halde iken ismin Artikeli "das"dır. Oysa otomobiller, yani çoğul olarak kullanılırken bu isim "die " Artikelini alır ve "die Autos" olur.

Almancada isimler çoğul yapılırken elbette bazı değişimler olmaktadır. Bu konu Almancada oldukça karmaşıktır. Fakat çokça pratik yaparak bu konuyu kavramak ve pekiştirmek olanaklıdır. Bir başka püf noktası ise Almanca kelime çalışması yaparken, isimlerin hem tekil hem de çoğul hallerini öğrenmektir.

İsimleri Çoğul Yapan Ekler

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Almanca çoğul meselesi karmaşık olduğu için bazı temel kuralları bilmekte büyük yarar vardır. Bunları başlıklar halinde sıralayarak ve örnekler vererek açıklamak gerekirse:

Kelimenin son harflerine bakılır. Eğer son harfler; -sel, -tel, ler, -le, -ner, -en, erl, -lein olan sözcüklerin tekili ile çoğulu aynı olmaktadır. Bu durumda ismin tekil mi çoğul mu olduğu Artikeline bakılarak anlaşılır:

Kelimenin son harfleri -ich, -rich, icht, ig, bold, ing, -nis, -sal ise bu kelimelerin çoğulu, tekil haldekinin sonuna "-e" harfi getirilerek yapılır.

Kelimenin harfleri -er, -el ve Artikelleri de "die" ise o vakit tekil kelimenin sonuna "-en" veya "-n" harfleri getirilerek plural yapılır.

Kelimenin tekil halinde "-schaft, -lei, -leiht, -keit, -rei, -in, -ung" varsa, bu kez "-en" ya da "-n" harfi getirilerek plural yapılmaktadır.

Eğer tekil haldeki ismin Artikeli "der" veya "das" ise ve sözcük "-tum" takısı ile bitiyorsa bu durumda "-er" takısı ile çoğul yapılır.

Eğer sözcüğün tekil hali "-ar, -aer, -at, -eur, -ier, -il, -ling, -nis, -us" ile bitiyorsa bu durumda çoğul yaparken sözcüğün sonuna "-e" harfi getirilir.

Tekil kelimenin sonu "-age, -ant, -e, ei, -enz, ion, -heit, -keit, -ist, -ung, -schaft, -ung, -or, -taet, -ur" gibi eklerle bitiyorsa bu kelimelerin sonuna "-n ya da -en" takısı getirilerek çoğul yapılır.

Bir başka kural da şudur; Almanca'ya yabancı dillerden girmiş kelimeler çoğul yapılırken kural olarak "-s" takısı eklenir.

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Sözcüğün tekil hali "-in "takısı ile bitiyorsa çoğul yaparken "-nen" takısı eklenir.

Bir başka Plural yapma kuralı da şudur: İsimlerin içindeki sesli harflerin üzerine nokta konmak suretiyle ve sonuna "-e,-n, ya da -em, -er" takılarak çoğul kelime yapılır.

Plural yapımında önemli bir başka kural da şöyledir; isimler çoğul yapılırken hiç değişim göstermezler. Fakat sadece Artikelleri değişir yani "die" Artikeli ile kullanılır.

Almanca'da öyle bazı kelimeler vardır ki; bunlar sadece tekil halde kullanılır, yani bunların Plurali yapılmaz. Örneğin; "Die Hunger"(açlık), "das Glück" (şans), "die Böse" (kötü şey)

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Yine singuları olmayan yani sadece çoğulu olan sözcükler de vardır. Bunlara örnek olarak; "die Eltern" ( ebeveyn), "die Ferien" ( tatil), "die Kosten" (masraflar) kelimeleri verilebilir.

Çok daha nadir olan ve çoğulları kendine özgü olan bazı çoğul kelimeler de vardır. Örneğin; der Bau - die Bauten ( inşaat, inşaatlar) ya da "der Schnee - die Schnemassen" (kar-karlar)