Almanca Aşk Sözleri - Almanca En Güzel Cümleler Ve Kelimeler İle Anlamları

Aşk ve sevgi sözcüklerinin duygusal anlamda önemi fazladır ve her dilde birçok aşk sözü bulunur, Almancada da birbirinden özel ve güzel aşk sözleri vardır.

Almanca Aşk Sözleri

Aşk ve aşk şarkıları hep Paris şehri ve Fransızca şarkılarla hatırlansa da elbette Almancada da birbirinden güzel aşk sözcükleri ve cümleler bulunmaktadır. Alman edebiyatında sayısız ünlü aşk romanı olduğu gibi birbirinden güzel aşk filmleri ve aşkın konu edildiği tiyatro eserleri vardır.

İnsanoğlu aşkı değişik biçimlerde anlatma yoluna gitmiştir. Şarkılarda, şiirlerde, romanlarda hep bu duygu dile getirilmek istenmiştir. İnsanlık var olduğundan beri aşk denilen bu duygu da vardır. Aşkın tarifini kısaca iki ayrı cinsin birbirine karşı duydukları bedensel ve ruhsal güçlü duygu, sevgi ilişkisi olarak tanımlamak olanaklıdır. Fakat daha geniş anlatımı ise bir kişiye veya bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusudur.

İnsanlar her dilde bu duygularını dile getirmişlerdir. Alman kültüründe de aşk özel bir konudur. Aşk sözleri karşılığında Almancada "Liebestexte" ifadesi kullanılır.

Almanca En Güzel Cümleler ve Kelimeler İle Anlamları

Almanca'da pek çok kalıp cümle veya sözcük ile aşk duygusu dile getirilebilir. Bunlardan bazılarını örnek cümle kurarak biraz açarak anlatmak gerekirse:

"jemanden lieben" ( Bir kişiyi/kimseyi sevmek) Ich liebe diesen Mann seit Jahren. -Ben bu adama yıllardır seviyorum.

"in .... verliebt sein" ( .....'a aşık olmak ) Betina ist in Klaus verliebt. - Betina Klaus'a aşık. George hat sich sehr in Jessica verliebt.- George Jessica'ya sırılsıklam aşık oldu.

"Ich liebe dich über alles." ( Ben seni herşeyden çok seviyorum.)

"Meine liebe ist für die Ewigkeit." ( Benim aşkım sonsuzdur.)

"Ich vermisse dich sehr." (Seni çok özlüyorum.)

"Unsere liebe ist eine ewige Liebe." ( Bizim aşkımız sonsuz bir aşk.)

"Ohne dich kann ich niçht leben." (Sensiz yaşayamam.)

"Ohne dich sterben." ( Sensiz ölürüm ben.)

"Ich bin in dich verliebt." (Ben sana aşığım.)

"Du bist mein Schatz." ( Sen benim kıymetlimsin.)

"Die Liebe, die ich für dich fühle, hat mein Leben geaendert." (Sana duyduğum aşk benim tüm hayatımı değiştirdi."

Bu bist die Liebe, auf die ich ein Leben lang gewartet habe." ( Sen, bir ömür boyu beklediğim aşkımsın.)

"Ohne dich ist das Leben so schlaecht für mich." ( Sensiz bu hayat benim için çok kötü ve çekilmez.)

"Bu bist wie die Sonne in meinem Leben." (Sen benim hayatımın güneşisin.)

"Ich werde dich bis der Tot uns trennt immer Lieben." ( Ben seni, ölüm bizi ayırıncaya kadar seveceğim.)

"Unsere Liebe ist die Liebe auf den ersten Blick." (Bizim aşkımız, ilk görüşte aşk.)

Bu bist für mich die erste und die letzte Liebe." (Sen benim ilk ve son aşkımsın.)

"Bu bist mein Liebster." (Sen benim aşkımsın.)

"Ick kann ein Leben ohne dich nicht leben." (Ben sensiz yaşayamam.)

"Deine Liebe macht mich sehr glücklich." (Senin aşkın beni çok mutlu ediyor.)

"İch bin sehr glücklich mit dir." (Ben seninle çok mutluyum.)