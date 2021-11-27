Almanca Aile Bireyleri Ve Soy Ağacı Okunuşları Ve Yazılışları İle Konu Anlatımı

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Almanca aile bireyleri öğretilirken anne, baba, çocuk ve akrabalar ele alınmaktadır. Ancak ilk öncelikli olarak konu anlatımlarında çekirdek aile tanımlamaları geçmektedir.

Almanca Aile Bireyleri

Almanca aile bireyleri belirlenirken genel olarak ailedeki en büyük kişi belirtilir. Aile bireyleri en yaşlıdan, en gence doğru sıralanır. Bunun için öncelikle büyükanne ve dede ela alınır. Sonrasında ise bu kişilerden oluşan çocuklar ve torunlar alınır. Sonrasında ise torunların eşleri ve kuzenler belirtilir. Ayrıca evlilik olması durumunda, evlilik yapılan kişilerde listede yer almaktadır. Ancak Almanca içerisinde Türkiye’de bulunan klasik sıfatlar yer almaz.

Özellikle enişte, amca, dayı gibi özel hitaplar bulunmaz. Genel olarak kan bağı olan insanlara da Almanya’da isimle hitap edilmektedir. Aile bireylerinin tanıştırılmasında sadece kişilerin isimleri dışında, durumları söylenir. Aile bireylerinin isimleri genel olarak günlük yaşamda kullanılmaktadır. Ancak isimlendirmesi, özel günlerde kullanılır. Bununla beraber isimle beraber, sıfatları çok sık telaffuz edilmez. Ancak Almancada da, Türkçede bulunduğu gibi artikel kullanımı bulunmaktadır.

Almanca Aile Bireyleri Soy Ağacı Okunuşları ve Yazılışları İle Konu Anlatımı

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Almancada çocukların aile bireylerine hitap şekli ile yetişkinlerin hitap şekli farklıdır. Bundan dolayı bu hitap şekilleri iki farklı türe ayrılmaktadır. Almancada yetişkinlerin aile bireylerine hitap şekli ise şu şekildedir;

Yetişkinlerde anne, Die Mutter olarak söylenmektedir.

Yetişkin bireylerin babalarına hitap şekli, der Vater olarak bilinmektedir.

Yetişkinlerde büyükanneye, die Großmutter denilmektedir.

Yetişkinlerde dedeye, der Großvater denilmektedir.

Çocuklarda ise aile bireylerine hitap şekli ise şu şekildedir;

Çocuklarda anneye, die Mama diye hitap edilmektedir.

Çocuklarda babaya, der Papa denilmektedir.

Çocuklarda büyükanneye, die Oma denilmektedir.

Çocuklarda dedeye, der Opa denilmektedir.

Almanca içerisinde, Türkçe’de bulunduğu gibi anneanne, babaanne gibi ayrımlar yer almaz. Almanca’da kadınlar için die hitabı kullanılır, erkekler için ise der kullanılmaktadır. Çocuklarda ve yetişkinlerde değişmeyen aile hitapları ise şu şekildedir;

Kız kardeş Almanca’da, die Schwester olarak geçmektedir.

Erkek kardeş, der Bruder.

Kız çocuk, die Tochter.

Erkek çocuk, der Sohn.

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Dayı, Amca ise die Tochter olarak söylenir.

Teyze veya Hala ise die Tante olarak söylenir.

Koca Almancada, der Ehemann olarak söylenir.

Karı ise die Ehefrau olarak söylenir.

Erkek kuzen çocuklarına ise der Cousin olarak söylenir.

Kız kuzene ise die Cousine denir.

Geline, die Braut denir.

Almancada ebeveyn kelimesi, die Eltern olarak geçmektedir.

Karı, koca ise Ehepaar olarak okunmaktadır.

Nişanlı kadınlara ise die Verlobte denilmektedir.

Nişanlı erkeklere ise der Verlobte denilmektedir.

Bebeklere Almancada, Baby denilmektedir.

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Damat ise Almancada der Bräutigam olarak geçmektedir.

Kayınpeder Almancada, der Schwiegervater olarak söylenmektedir.

Kaynana ise Almancada, die Schwiegermutter olarak geçmektedir.

Almancada, akrabalara die Verwandte denilmektedir.

Almancada kardeşlere, die Geschwister denilmektedir.

Almancada yeğenlere die neffen denilmektedir.

Almancada çocuklara das kind denilmektedir.

Almancada benim ailem demek için kişilerin, das ist meine familie demesi gerekmektedir. Eğer Almancada bu benim babam demek istiyorsanız, Das ist mein Vater demeniz gerekmektedir. Almanca olarak bunlar benim evlatlarım demek için, das sind meine kinder demeniz gerekmektedir. Almanca olarak bu benim oğlum demeniz için das ist mein sohn demeniz gerekmektedir. Eğer akrabalarınızı belirtmek istiyorsanız das sind meine verwante demeniz gerekmektedir.