Almanca öğrenmek isteyenlerin gramer konularına hakim olmaları bu dili rahatça ve zorlanmadan konuşabilmeleri için gerekli olarak görülmektedir.
Almanca A1 Konuları Nelerdir?
Almanca öğrenmek ya da geliştirmek isteyen kişilerin Almanca gramer konularını sırasına uygun bir biçimde düzenli bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. Gramer konularının içinde çeşitli tablo, grafikler ve örnek alıştırmalar yer almaktadır. Bunlar sayesinde Almanca öğrenmek daha kolay olarak belirtilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber pek çok alanda olduğu gibi yeni bir dil öğrenirken de bu durumun kolaylaşmasını sağlayan yöntemler ve araçlar bulunmaktadır. Bu sayede insanlar istedikleri dili istedikleri rahatlıkta öğrenme lüksüne sahip olmaktadırlar. Almanca gramerinde yer alan A1 konularını sıralı olarak şu şekilde belirtilmek mümkün olmaktadır:
Almancada yer alan isimler
Almancada bulunan Artikeller
Nominativ: İsmin yalın hali
Almancada birleşik yapılı isimler
Almancada İsimleri Çoğul Yapmak için gereken kurallar
İsmin yalın halinde iken zamirler
Almancada İş, oluş, hareket bildiren fiiller
Regelmäßige Verben: Düzenli olan fiiller
Unregelmäßige Verben: Düzensiz olan fiiller
Hilsverben: Yardımcı fiiller
Trennbare Verben: Ayrılabilen ayrı olan filler
Modalverben: Tarz olan fiiller
Das Präsens: Şimdiki zaman
Almancada yer alan sayılar
Der Akkusativ: İsmin -İ Hali olarak yer almaktadır.
Präpositionen mit Akkusativ: -İ Hali Edatları
İsmin -İ halinde olan zamirler
Almancada bulunan İyelik ekleri (Sahiplik Bildirme eki)
Almancada Soru cümlesini oluşturma
Imperativ: Emir Kipi
Almanca dilini öğrenmek isteyen kişilerin gramer konularına hakim olmanın dışında bu dilde yer alan kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarının ne olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle dil öğrenmeye ya da öğrendiği dili geliştirmeye çalışan kişilerin sık sık sözlük çalışması yapması gerekmektedir.