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Almanca A1 Konuları Nelerdir?

Almanca A1 Konuları Nelerdir

Yeni bir dil öğrenmek isteyen insanların öğrenecekleri dilin alt yapısı hakkında bir araştırma yapmaları gerekmektedir. İnsanların yeni bir dil öğrenmeye başlayacakları zaman çalışmalarını belli bir program dahilinde yapmaları öğrenmelerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Almanca da yeni bir dil öğrenmek isteyen insanlar tarafından tercih edilen diller arasında yer almaktadır. Peki, Almanca A1 konuları neler olmaktadır? İşte, Almanca A1 konuları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli olan bilgileri derledik.

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 Almanca öğrenmek isteyenlerin gramer konularına hakim olmaları bu dili rahatça ve zorlanmadan konuşabilmeleri için gerekli olarak görülmektedir. 

 Almanca A1 Konuları Nelerdir? 

 Almanca öğrenmek ya da geliştirmek isteyen kişilerin Almanca gramer konularını sırasına uygun bir biçimde düzenli bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. Gramer konularının içinde çeşitli tablo, grafikler ve örnek alıştırmalar yer almaktadır. Bunlar sayesinde Almanca öğrenmek daha kolay olarak belirtilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber pek çok alanda olduğu gibi yeni bir dil öğrenirken de bu durumun kolaylaşmasını sağlayan yöntemler ve araçlar bulunmaktadır. Bu sayede insanlar istedikleri dili istedikleri rahatlıkta öğrenme lüksüne sahip olmaktadırlar. Almanca gramerinde yer alan A1 konularını sıralı olarak şu şekilde belirtilmek mümkün olmaktadır: 

 Almancada yer alan isimler

 Almancada bulunan Artikeller

 Nominativ: İsmin yalın hali

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 Almancada birleşik yapılı isimler

 Almancada İsimleri Çoğul Yapmak için gereken kurallar

 İsmin yalın halinde iken zamirler

 Almancada İş, oluş, hareket bildiren fiiller

 Regelmäßige Verben: Düzenli olan fiiller

 Unregelmäßige Verben: Düzensiz olan fiiller

 Hilsverben: Yardımcı fiiller

 Trennbare Verben: Ayrılabilen ayrı olan filler

 Modalverben: Tarz olan fiiller

 Das Präsens: Şimdiki zaman

 Almancada yer alan sayılar

 Der Akkusativ: İsmin -İ Hali olarak yer almaktadır.

 Präpositionen mit Akkusativ: -İ Hali Edatları

 İsmin -İ halinde olan zamirler

 Almancada bulunan İyelik ekleri (Sahiplik Bildirme eki)

 Almancada Soru cümlesini oluşturma

 Imperativ: Emir Kipi 

 Almanca dilini öğrenmek isteyen kişilerin gramer konularına hakim olmanın dışında bu dilde yer alan kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarının ne olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle dil öğrenmeye ya da öğrendiği dili geliştirmeye çalışan kişilerin sık sık sözlük çalışması yapması gerekmektedir.

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