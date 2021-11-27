Haberin Devamı

Almanca öğrenmek isteyenlerin gramer konularına hakim olmaları bu dili rahatça ve zorlanmadan konuşabilmeleri için gerekli olarak görülmektedir.

Almanca A1 Konuları Nelerdir?

Almanca öğrenmek ya da geliştirmek isteyen kişilerin Almanca gramer konularını sırasına uygun bir biçimde düzenli bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. Gramer konularının içinde çeşitli tablo, grafikler ve örnek alıştırmalar yer almaktadır. Bunlar sayesinde Almanca öğrenmek daha kolay olarak belirtilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber pek çok alanda olduğu gibi yeni bir dil öğrenirken de bu durumun kolaylaşmasını sağlayan yöntemler ve araçlar bulunmaktadır. Bu sayede insanlar istedikleri dili istedikleri rahatlıkta öğrenme lüksüne sahip olmaktadırlar. Almanca gramerinde yer alan A1 konularını sıralı olarak şu şekilde belirtilmek mümkün olmaktadır:

Almancada yer alan isimler

Almancada bulunan Artikeller

Nominativ: İsmin yalın hali

Haberin Devamı

Almancada birleşik yapılı isimler

Almancada İsimleri Çoğul Yapmak için gereken kurallar

İsmin yalın halinde iken zamirler

Almancada İş, oluş, hareket bildiren fiiller

Regelmäßige Verben: Düzenli olan fiiller

Unregelmäßige Verben: Düzensiz olan fiiller

Hilsverben: Yardımcı fiiller

Trennbare Verben: Ayrılabilen ayrı olan filler

Modalverben: Tarz olan fiiller

Das Präsens: Şimdiki zaman

Almancada yer alan sayılar

Der Akkusativ: İsmin -İ Hali olarak yer almaktadır.

Präpositionen mit Akkusativ: -İ Hali Edatları

İsmin -İ halinde olan zamirler

Almancada bulunan İyelik ekleri (Sahiplik Bildirme eki)

Almancada Soru cümlesini oluşturma

Imperativ: Emir Kipi

Almanca dilini öğrenmek isteyen kişilerin gramer konularına hakim olmanın dışında bu dilde yer alan kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarının ne olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle dil öğrenmeye ya da öğrendiği dili geliştirmeye çalışan kişilerin sık sık sözlük çalışması yapması gerekmektedir.