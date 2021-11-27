Almanca 1'den 20'ye Kadar Sayılar Okunuşları Ve Yazılışları

Almanca öğrenmeye başlarken sayıların öğrenilmesinden başlanılır. Fakat sayıları hızlı öğrenebilmek için 1 ile 20 arasındaki sayıların iyi bilinmesi gerekir. Geri kalan sayılar daha kolay bir şekilde öğrenilebilir.
Almanca 1'den 20 'ye Kadar Sayılar Yazılışları
Almancada mantığı kavrayabilmek için ilk olarak sayılarda 1'den 20'ye kadar olan kısmı iyi bilmemiz gerekmektedir. 20'ye kadar olan sayıların tamamı belirli bir kurala bağlı değildir. Bu nedenle ilk olarak 20 sayısına kadar olan sayılar ezberlenmelidir. Ardından diğer sayılar daha çabuk kavranacaktır. 1'den 20'ye kadar olan sayıların Almanca yazılışları şu şekilde olmaktadır:
1: eins
2: zwei
3: drei
4: vier
5: fünf
6: sechs
7: sieben
8: acht
9: neun
10: zehn
11: elf
12: zwölf
13: dreizehn
14: vierzehn
15: fünfzehn
16: sechzehn
17: siebzehn
18: achtzehn
19: neunzehn
20: zwanzig
Almanca 1'den 20 'ye Kadar Sayılar Okunuşları
Almancada pek çok kişi konuşma anlamında sıkıntı yaşamaktadır. Yazılışları bilinse de sayıların okunuşları pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Almancayı doğru öğrenebilmek için bu sayıların okunuşlarını da öğrenmek gerekmektedir. 'den 20'ye kadar olan sayıların Almanca okunuşları ise şu şekildedir:
1: ayns
2: zıvay
3: dıray
4: fiya
5: fünf
6: zeks
7: ziibın
8: aht
9: noyn
10: zeyn
11: elf
12: zıvölf
13: dırayzeyn
14: fiyazeyn
15: fünfzeyn
16: zekszeyn
17: zipzeyn
18: ahtzeyn
19: noynzeyn
20: zıvanzih
Almancada 1 ile 20 arasındaki tüm sayıların yazılışları bu şekildedir. Bu sayıları bilen kişiler Almancadaki diğer sayıları çok daha kolay öğrenmektedir. Fakat Almancadaki sayıların yazılışlarını bilmenin yanı sıra okunuşları da çok önemlidir. Bu nedenle bu sayıların okunuşları ve yazılışları doğru bir şekilde öğrenilmelidir.