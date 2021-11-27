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Almanca 1'den 20'ye Kadar Sayılar Okunuşları Ve Yazılışları

Almanca 1den 20ye Kadar Sayılar Okunuşları Ve Yazılışları

Almanca öğrenmek isteyen kişilerin ilk olarak sayıları öğrenmeleri gerekmektedir. Almancayı öğrenmeye başlamadan önce ilk araştırılan konu sayıların yazılışları ve okunuşlarıdır. Özellikle Almancanın tamamen kavranması isteniyor ise sayıların iyi bilinmesi gerekmektedir. Peki Almanca 1'den 20'ye kadar sayılar okunuşları ve yazılışları nelerdir? Sizlere 1 ile 20 arasında olan sayıların Almanca yazılışı ve okunuşlarını detaylıca derledik.

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 Almanca öğrenmeye başlarken sayıların öğrenilmesinden başlanılır. Fakat sayıları hızlı öğrenebilmek için 1 ile 20 arasındaki sayıların iyi bilinmesi gerekir. Geri kalan sayılar daha kolay bir şekilde öğrenilebilir. 

 Almanca 1'den 20 'ye Kadar Sayılar Yazılışları 

 Almancada mantığı kavrayabilmek için ilk olarak sayılarda 1'den 20'ye kadar olan kısmı iyi bilmemiz gerekmektedir. 20'ye kadar olan sayıların tamamı belirli bir kurala bağlı değildir. Bu nedenle ilk olarak 20 sayısına kadar olan sayılar ezberlenmelidir. Ardından diğer sayılar daha çabuk kavranacaktır. 1'den 20'ye kadar olan sayıların Almanca yazılışları şu şekilde olmaktadır: 

 1: eins

 2: zwei

 3: drei

 4: vier

 5: fünf

 6: sechs

 7: sieben

 8: acht

 9: neun

 10: zehn

 11: elf

 12: zwölf

 13: dreizehn

 14: vierzehn

 15: fünfzehn

 16: sechzehn

 17: siebzehn

 18: achtzehn

 19: neunzehn

 20: zwanzig 

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 Almanca 1'den 20 'ye Kadar Sayılar Okunuşları 

 Almancada pek çok kişi konuşma anlamında sıkıntı yaşamaktadır. Yazılışları bilinse de sayıların okunuşları pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Almancayı doğru öğrenebilmek için bu sayıların okunuşlarını da öğrenmek gerekmektedir. 'den 20'ye kadar olan sayıların Almanca okunuşları ise şu şekildedir: 

 1: ayns

 2: zıvay

 3: dıray

 4: fiya

 5: fünf

 6: zeks

 7: ziibın

 8: aht

 9: noyn

 10: zeyn

 11: elf

 12: zıvölf

 13: dırayzeyn

 14: fiyazeyn

 15: fünfzeyn

 16: zekszeyn

 17: zipzeyn

 18: ahtzeyn

 19: noynzeyn

 20: zıvanzih 

 Almancada 1 ile 20 arasındaki tüm sayıların yazılışları bu şekildedir. Bu sayıları bilen kişiler Almancadaki diğer sayıları çok daha kolay öğrenmektedir. Fakat Almancadaki sayıların yazılışlarını bilmenin yanı sıra okunuşları da çok önemlidir. Bu nedenle bu sayıların okunuşları ve yazılışları doğru bir şekilde öğrenilmelidir.

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