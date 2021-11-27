Almanca 1'den 20'ye Kadar Sayılar Okunuşları Ve Yazılışları

Haberin Devamı

Almanca öğrenmeye başlarken sayıların öğrenilmesinden başlanılır. Fakat sayıları hızlı öğrenebilmek için 1 ile 20 arasındaki sayıların iyi bilinmesi gerekir. Geri kalan sayılar daha kolay bir şekilde öğrenilebilir.

Almanca 1'den 20 'ye Kadar Sayılar Yazılışları

Almancada mantığı kavrayabilmek için ilk olarak sayılarda 1'den 20'ye kadar olan kısmı iyi bilmemiz gerekmektedir. 20'ye kadar olan sayıların tamamı belirli bir kurala bağlı değildir. Bu nedenle ilk olarak 20 sayısına kadar olan sayılar ezberlenmelidir. Ardından diğer sayılar daha çabuk kavranacaktır. 1'den 20'ye kadar olan sayıların Almanca yazılışları şu şekilde olmaktadır:

1: eins

2: zwei

3: drei

4: vier

5: fünf

6: sechs

7: sieben

8: acht

9: neun

10: zehn

11: elf

12: zwölf

13: dreizehn

14: vierzehn

15: fünfzehn

16: sechzehn

17: siebzehn

18: achtzehn

19: neunzehn

20: zwanzig

Haberin Devamı

Almanca 1'den 20 'ye Kadar Sayılar Okunuşları

Almancada pek çok kişi konuşma anlamında sıkıntı yaşamaktadır. Yazılışları bilinse de sayıların okunuşları pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Almancayı doğru öğrenebilmek için bu sayıların okunuşlarını da öğrenmek gerekmektedir. 'den 20'ye kadar olan sayıların Almanca okunuşları ise şu şekildedir:

1: ayns

2: zıvay

3: dıray

4: fiya

5: fünf

6: zeks

7: ziibın

8: aht

9: noyn

10: zeyn

11: elf

12: zıvölf

13: dırayzeyn

14: fiyazeyn

15: fünfzeyn

16: zekszeyn

17: zipzeyn

18: ahtzeyn

19: noynzeyn

20: zıvanzih

Almancada 1 ile 20 arasındaki tüm sayıların yazılışları bu şekildedir. Bu sayıları bilen kişiler Almancadaki diğer sayıları çok daha kolay öğrenmektedir. Fakat Almancadaki sayıların yazılışlarını bilmenin yanı sıra okunuşları da çok önemlidir. Bu nedenle bu sayıların okunuşları ve yazılışları doğru bir şekilde öğrenilmelidir.