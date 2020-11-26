Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Alman dili ve edebiyatı bölümü, ülkemiz vatandaşlarının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Alman dilini öğretilmesini sağlıyor.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Alman dili ve edebiyatı, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Alman kültürünü, dil ve edebiyatını öğrencilere öğreterek, Alman dilini çok iyi bir şekilde konuşup yazmalarını amaçlar.

Alman Dili ve Edebiyatı Nedir?

Alman Dili ve Edebiyatı, Alman dil ve edebiyatını öğrencilere etkili bir şekilde aktarmayı amaçlayan bir bölümdür. Ülkemizde bu bölüme olan ilgi her geçen gün artıyor.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, öğrencilerin Almanya’yı iyi derecede öğreterek pek çok alanda çalışabilecek yetkinliğe sahip kişiler yetiştirmektir.

Alman Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

Alman Dili ve Edebiyatı mezunları çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu bölümü okuyan kişiler, pedagojik formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Almanca öğretmeni olarak görev yapar. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler konsolosluklarda tercüman olarak ve tercüme bürolarında çalışma imkanı buluyor.

Alman Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Alman Dili ve Edebiyatı bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüm mezunlarına Almanca öğretmeni unvanı verilir. Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişiler, başka alanlarda filolog olarak da çalışma imkanı bulabilirler.

Alman Dili ve Edebiyatı Okumak için Ne Gereklidir?

Alman Dili ve Edebiyatı okumak için gerekli olan puan türünden yüksek puan alarak YKS’nin birinci TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve üçüncü oturumu olan YDT (Yabancı Dil Testi)’den yeterli puan alarak Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etmeniz gerekir.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Alman Dili ve Edebiyatı bölümü, öğretimi Almancadır. Bu bölümden mezun olacak kişilerin çok iyi Almanca okuma ve yazması, Almancaya çok hakim olması gerekir.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okutulan dersler;

Türkçe-Almanca, Almanca-Türkçe çeviri

Almanca gramer bilgisi

Edebiyat bilimi temel kavramları

Ülke hakkında bilgiler

Dil tarihi

Alman sanat tarihi

Edebi metinler

Alman kültür tarihi

Modern Alman şiiri

Alman felsefesi

Brecht tiyatrosu

Çağdaş Alman edebiyatı tarihi

Çeviri teknikleri

Eski Alman edebiyatı tarihi gibi pek çok ders alırlar. Tüm bu ve müfredatta gösterilen diğer derslerden yeterli puan alarak bölümden mezun olmaya hak kazananlar ise, “Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması” sahibi olurlar.

Alman ve Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Son zamanlarda yoğun ilgi gören Alman ve Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişiler, Alman diline ve kültürüne hakim olarak mezun olurlar. Gerekli kaynaklara dayanarak araştırma yaparak araştırma sonuçlarını sunacak yeterliliğe sahip olmadı gerekir. Bu kişiler kamuda ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Alman dili ve Almanya ile ilgili çeşitli kültür enstitüleri

Konsolosluklar

Elçiliklerin çeşitli birimleri

Dış İşleri Bakanlığı’nın çeşitli birimleri

Tercümanlık büroları

Avrupa Birliği Birimleri

Medyanın çeşitli alanları

Yayınevleri

Türkiye’de bulunan çeşitli sektördeki Alman firmaları

Yurt dışı hizmet acenteleri

Turizm ve Kültür Bakanlığı birimleri

Üniversitelerde Almanca okutmanlığı

Mahkemelerde dil uzmanlığı - Bilirkişilik

(Formasyon eğitimi alınması durumunda) MEB okullarında Almanca Öğretmenliği

Havayolu şirketleri

Hizmet sektörü

Turizm

Alman Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişilerin devlet okullarında öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon alarak KPSS’ye girmesi gerekir. Bunun yanında pek çok kamu ve özel sektörde iş bulma imkanına sahip olabilirler. Bu kişiler pek çok yerde tercümanlık yapabilir ve konsolosluklarda çalışabilir.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı

Elazığ Fırat Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyat

Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyat

Antalya Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı