Alman Çeşmesi nasıl yazılır? TDK'ya göre büyük mü küçük harfle mi yazılır?

Türkçe dil kurallarında bazı kelimelerin yazılışı okunduğu kadar kolay olmayabiliyor. Özellikle resmi yazışmalar ve kurum ya da kuruluşlara yazılı dilekçelerde gerekli olan yazım kurallarında bazen soru işaretleri olabiliyor. Peki ‘Alman Çeşmesi’ nasıl yazılır? İşte Türk Dil Kurumu’na göre meşhur çeşmenin doğru yazımı...

ALMAN ÇEŞMESİ NASIL YAZILIR?

'Alman Çeşmesi' özel bir isim olduğu için büyük harfle yazılmaktadır. Bu nedenle de çeşmesi sözcüğünden sonra ayıraç kullanılmalıdır. Yani sonuna herhangi bir ek getirildiğinde, Alman Çeşmesi'nin şeklinde ayrılmalıdır. Sadece çeşme olarak kullanıldığında çeşmenin yazılışı küçük harfledir ve özel bir isim olmadığı için küçük harfle yazılır.

ALMAN ÇEŞMESİ ÖZELLİKLERİ

Çeşmenin planlarını Kaiser’in özel danışmanı Mimar Spitta çizmiş, yapımını Mimar Schoele üstlenmiştir. Ayrıca Alman mimar Carlitzikle İtalyan Mimar Joseph Antony de bu projede çalışmışlardır. Alman hükûmeti önce hipodrom alanını düzenlemiş, meydanın ağaçlandırılması yapıldıktan sonra Almanya’da hazırlanan çeşme buradaki temeller üzerine oturtulmuştur. Mermerleri ile değerli taşları Almanya’da işlenmiş ve parçalar halinde gemi ile İstanbul’a getirilmiştir.