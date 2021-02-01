Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözü de bunlardan bir tanesidir. Bu atasözünde bize hiç kimsenin ahını (günahını) almamak dönüp dolaşıp yine bizi bulacağını anlatmaktadır.

Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste Atasözü Anlamı (TDK) Nedir?

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste atasözü TDK sözlüğüne göre anlamı şudur,

`Kimseye eziyet edip ahını alma, sonra yaptığın kötülüklerin cezasını ömür boyu çekersin. ` Anlamında kullanılan bir söz. Yani birinin ahını almadan önce dönüp dolaşıp kendine geleceğini düşünüp kimsenin günahını almamak gerektiğini anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste en çok kullanılan atasözleri arasında yer almaktadır. Özellikle birisi hakkında atıp tuttuktan sonra yine ona döndüğü zaman kullanırlar. Bu atasözüne örnek cümle verecek olursak;

- Berna benim hakkım da ileri geri konuşuyordu şimdi de aynı durumu yaşıyor. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.