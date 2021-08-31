Allsvenskan Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Allsvenskan Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Allsvenskan Avrupa merkezli olan futbol liglerinden bir tanesidir. Tam olarak bu ligde 16 takım yer almaktadır. Bulunduğu ülkenin en üst düzey futbol liglerinden bir tanesidir. Allsvenskan liginde en çok şampiyon olmuş takım ise Malmö takımıdır.

Allsvenskan Hangi Ülkenin Markası?

Allsvenskan Kuzey Avrupa ülkelerinden olan İsveç'in bir markasıdır.

Allsvenskan Nerede Üretiliyor?

Allsvenskan İsveç'te üretilmektedir.

Allsvenskan Ne Zaman Kuruldu?

Allsvenskan futbol ligi 1924 yılında kurulmuş olan bir futbol ligidir.

Allsvenskan'ın Sahibi Kim?

Allsvenskan'ın sahibi İsveç futbol federasyonudur.

Allsvenskan'ın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Allsvenskan 1924 yılında kurulmuştur. İsveç'te kurulan bu futbol ligi ülkenin en üst düzey futbol ligi olarak kurulmuştur. 2011 yılına kadarda bu lig 61 kulüp ile oynanmıştır. Hiçbir kulüp Allsvenskan liginde ise bu zamana kadar tamamen kalıcı olmayı başaramamıştır. Bu ligde en fazla kalıcı olan takım ise AIK takımı olmuştur. Allsvenskan liginin yayıncısı ise İsveç yayıncısı olan TV4 groupdur.