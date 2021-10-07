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Allı Turna Kuşu Nedir, Nasıl Beslenir Ve Nerede Yaşar? Flamingo Özellikleri Hakkında Bilgi

#Allı Turna Kuşu#Turna Kuşu
Allı Turna Kuşu Nedir, Nasıl Beslenir Ve Nerede Yaşar Flamingo Özellikleri Hakkında Bilgi

Birçok farklı şarkıya da konu olan allı turna kuşu, aynı zamanda oldukça güzel görüntüsü ile dikkatleri üzerine toplar. Flamingo olarak da bilinen allı turna kuşları, aynı zamanda koruma altında olan kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Peki, Allı turna kuşu nedir, nasıl beslenir ve nerede yaşar? Flamingo özellikleri hakkında bilgi üzerine merak edilenleri sizler için derledik.

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 Farklı türlere sahip olması ile beraber allı turna kuşları, özellikle boyunları ve baş bölgelerindeki zarafet ile dikkat çeker. Dünyanın birçok farklı bölgesinde yaşayabilme özelliğine sahip olan allı turna kuşları, Türkiye'de de belli başlı bazı göllerde yaşamını sürdürmektedir.

 Allı Turna Kuşu Nedir?

 Flamingo takımının flamingogiller familyasında bulunan allı turna kuşları 6 farklı türü ile öne çıkan nadide kuşlar içerisinde gelmektedir. Genel olarak ise tek bir cins şeklinde ifade edilmesinin yanı sıra, bu cinsin üzerinden 6 farklı alt türü bulunmaktadır. Zarif bir görünüme sahip olan ve aynı zamanda sakin yapılı olan allı turna kuşları, dünyanın da en ilgi gören kuş türleri içerisinde yer alır. Türkiye'de Tuz Gölü'nde yaygın olarak bulunan allı turna kuş türleri, balıkçıl bir tür olarak da öne çıkar.

 Allı Turna Kuşu Nasıl Beslenir?

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 Allı Turna kuşları aynı zamanda flamingo kuşları olarak da bilinmektedir. Dengeli bir tuz oranı olan göllerde yaşarlar ve mutlaka çevresinde tatlı su kaynakları olmalıdır. Bu bağlamda allı turna kuşları besleme yöntemleri daha geniş bir alana yayılır. Zira bu özel kuş türleri dünyanın birçok farklı yerinde ortak şekilde balıkçıl bir türdür. Yani avlarını göllerde ya da tatlı su kaynaklarından elde ederek yaşamını sürdürürler. Bu sebepten dolayı pembe renkli bir su kuş türü şeklinde ifade edilir. Birçok değişik balık türüne avlamasının yanı sıra, göl ya da tatlı su kaynaklarında yaşayabilen farklı deniz ürünlerini de tüketirler.

 Allı Turna Kuşu Nerede Yaşar?

 Allı Turna kuşlarının boyu yaklaşık olarak 130 cm’ye kadar uzanabilmektedir. Böylesi uzun boyları ile beraber en büyük kuş türleri içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün. O yüzden dünya çapındaki değişik göllerde ve aynı zamanda tatlı su kaynaklarında yaşamını sürdürürler. Bölgesel açıdan bakıldığı zaman ise Afrika ve Asya ile beraber Güney Avrupa kıtalarında yaşayan bir kuş türüdür. Güney Avrupa üzerinden bakıldığı vakit Türkiye'de özellikle Tuz Gölü ve çevresinde görülen bir kuş türü olarak öne çıkar. Genel olarak çevresinde tatlı su kaynakları bulunan göllerde bulunurlar ve burada yaşamlarını sürdürürler. Özellikle göllerde yaşayan özel kuş türleri olmasının yanı sıra, görsel olarak pek çok kişinin de dikkatini çeken özel kuşlardan biridir.

 Flamingo Özellikleri Hakkında Bilgi

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 Flamingo kuşları pek çok özelliği ile beraber öne çıkan en önemli kuş türleri içerisinde bulunur. Özellikle görsel güzellikleri ve zarafeti ile beraber dünya çapında dikkatleri üzerine toplayan özel kuşlardan biridir.

 - Boyları yaklaşık olarak 130 cm’ye kadar ulaşır.

 - Anadolu'da daha çok Allı Turna olarak bilinir.

 - Türkiye'de Denizli civarında görünürler.

 - Uzun ve ince bacakları ile beraber yine uzun ve kıvrak boyunları bulunur.

 - Beyaz ve kremit rengi ile beraber pembe tonuna kaçan renkleri vardır.

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 - Büyük ve eğri, aynı zamanda ilginç gagaları olduğunu da ifade etmek mümkün.

 - En büyük kuş türleri içerisinde bulunur.

 - Oldukça sakin yapıları vardır.

 Bu şekilde birçok farklı özelliği ile beraber flamingo kuşları en çok ilgi çeken özel kuş türleri içerisinde bulunur.

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