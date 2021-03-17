Allı Pullu ne demek? Allı Pullu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Allı Pullu deyimini muhakkak duymuşsunuzdur. Aslında bu deyim çok sık kullanılmamakla beraber bazen televizyon ya da normal konuşma dilinde kullanılmaktadır. Bu deyimin cümlede ne amaçla kullanıldığının anlaşılması için anlamının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

Allı Pullu Ne Demek?

Allı pullu deyimi çoğunlukla göz alıcı ve renkli kıyafetler ya da eşyalar için kullanılan bir deyimdir. Bahsedilen eşyanın ya da kıyafetin ne kadar göz alıcı olduğunun anlatılması amacı ile kullanılmaktadır.

Allı Pullu Deyiminin Anlamı (TDK)

Allı pullu deyimi oldukça renkli ve dikkat çeken eşya ya da kıyafetlerin anlatılması amacı ile kullanılan bir deyimdir. Bir elbisenin çok fazla göze battığının ve çok dikkat çekici olduğunun anlatılması amacı ile kullanılır.

Allı Pullu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Küçük kız allı pullu kıyafetleri ile göz kamaştırıyordu.