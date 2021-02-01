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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:51 | Son Güncelleme:

Allah'tan Umut Kesilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Allah'tan Umut Kesilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Atalarımız tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin tecrübelerinden faydalanırız. Allah' tan umut kesilmez sözü de bunlardandır. Peki, Allah'tan umut kesilmez atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

Allah'tan umut kesilmez atasözü, Allah'ın hiçbir zaman insanları çaresiz bırakmayacağını, zor durumda kimsesiz koymayacağını belirtmektedir.

 Allah'tan Umut Kesilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Allah'tan umut kesilmez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Allah, kendisine inananları zor durumda bırakmaz. En sıkıntılı, umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir, işlerini yoluna koyar, durumlarını düzeltir. Bu atasözü genel olarak durumu ağır olan hastalar için kullanılmaktadır.

 Ağır hastaların yakınları son ana kadar hastadan umudu kesmez. Bu umudun gücü de Allah'tan umut kesilmez atasözünün geçmiş deneyimlerinden almaktadırlar. Çünkü geçmişte ki yaşanmışlıklar bir olayın ne kadar kötü olursa olsun son ana kadar değişebileceğini göstermiştir.

 Allah'tan Umut Kesilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözümüzü günlük hayatta sık sık kullanırız. Örneğin: Üzülme, bekle son ana kadar Allah'tan umut kesilmez, iyileşebilir. 

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