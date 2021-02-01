Allah'tan Umut Kesilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Allah'tan umut kesilmez atasözü, Allah'ın hiçbir zaman insanları çaresiz bırakmayacağını, zor durumda kimsesiz koymayacağını belirtmektedir.

Allah'tan Umut Kesilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Allah'tan umut kesilmez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Allah, kendisine inananları zor durumda bırakmaz. En sıkıntılı, umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir, işlerini yoluna koyar, durumlarını düzeltir. Bu atasözü genel olarak durumu ağır olan hastalar için kullanılmaktadır.

Ağır hastaların yakınları son ana kadar hastadan umudu kesmez. Bu umudun gücü de Allah'tan umut kesilmez atasözünün geçmiş deneyimlerinden almaktadırlar. Çünkü geçmişte ki yaşanmışlıklar bir olayın ne kadar kötü olursa olsun son ana kadar değişebileceğini göstermiştir.

Allah'tan Umut Kesilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözümüzü günlük hayatta sık sık kullanırız. Örneğin: Üzülme, bekle son ana kadar Allah'tan umut kesilmez, iyileşebilir.