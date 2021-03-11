Allah Versin ne demek? Allah Versin deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimin ''Allah iyiliğini Versin'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Şaka amaçlı ''hadi, başka kapıya'' manasında da söylenen deyim kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelebilir.

Allah Versin Ne Demek?

Allah versin deyimi Allah bereketli kılsın, daim etsin, daha fazla versin anlamlarına gelen ve günümüzde de sıklıkla kullanılan bir deyimdir.

Allah Versin Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Para isteyen dilencilere karşılık olarak söylenen kalıplaşmış söz dizisi. Anlamı: Hayrın da şerrin de yalnızca Allah'tan geleceğini bilmek ve ondan istemek. Anlamı: Allah'ın kulu için en hayırlısını vermesi için edilen dua.

Allah Versin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları Allah versin diye geri çevirmek doğru bir tutum değildir.

2- Annem sık sık Allah versin diye dua eder.