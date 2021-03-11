MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Allah Versin ne demek? Allah Versin deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Allah Versin ne demek? Allah Versin deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 11.03.2021 - 03:37 | Son Güncelleme:

Allah Versin ne demek? Allah Versin deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Allah Versin ne demek? Allah Versin deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Günümüzde Allah Versin deyimi daha çok dilencileri geri çevirmek için kullanılıyor. Bununla birlikte deyim ''Allah Artırsın'' ve ''Allah Daim Etsin'' anlamına da gelmektedir. ''Allah Versin'' ne demek, hangi durumlarda, kimler için söylenir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

Bu deyimin ''Allah iyiliğini Versin'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Şaka amaçlı ''hadi, başka kapıya'' manasında da söylenen deyim kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelebilir.

 Allah Versin Ne Demek?

 Allah versin deyimi Allah bereketli kılsın, daim etsin, daha fazla versin anlamlarına gelen ve günümüzde de sıklıkla kullanılan bir deyimdir.

 Allah Versin Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Para isteyen dilencilere karşılık olarak söylenen kalıplaşmış söz dizisi.
  2. Anlamı: Hayrın da şerrin de yalnızca Allah'tan geleceğini bilmek ve ondan istemek.
  3. Anlamı: Allah'ın kulu için en hayırlısını vermesi için edilen dua.

 Allah Versin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları Allah versin diye geri çevirmek doğru bir tutum değildir.

 2- Annem sık sık Allah versin diye dua eder.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi