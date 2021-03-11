Allah Var ne demek? Allah Var deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Cümle içerisinde çoğu zaman Allah var deyimini duymuşuzdur. Deyimler genelde cümlenin pekiştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Dilimizde pek çok deyim vardır ve bunların anlamlarının öğrenilmesi oldukça önemlidir.

Allah Var Ne Demek?

Allah var deyimi sıklıkla kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Bu konu ile ilgili yalan söyleyemem, inkar edemem anlamı ile kullanılmaktadır.

Allah Var Deyiminin Anlamı (TDK)

Allah var deyimin bir işin doğrusunu söylemek için kullanılmaktadır. Cümleye kattığı anlam ise bu konuyu inkar edemem şeklindedir. Bir konunun doğruluğu ile ilgili bir cümle kurulurken genelde bu deyimden faydalanılmaktadır.

Allah Var Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Allah var, pastaları çok lezzetli oluyor.

Bu cümlede kişi pastaların lezzetli olması ile alakalı olarak yalan söyleyemeyeceğini belirtmek için Allah var deyimini kullanmıştır.