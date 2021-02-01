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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:49 | Son Güncelleme:

Allah Var Gam Yok atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Allah Var Gam Yok atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişte yaşayan insanların tecrübelerinden dolayı ortaya çıkmış sözlerdir. Günümüze kadar gelen bu sözler insanlığa nasihat vermek için kullanılmaktadır. Allah var gam yok sözü ne anlamı ile ilgili tüm detaylar.

Atasözlerini kimlerin söylediği belli değildir. İnsanlara nasihat verme amacı ile kullanılmaktadır. Bu sözler insandan insana aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Konuşma dilinde bazen farkına vararak bazen de farkında olmadan atasözlerini kullanırız.

 Allah Var Gam Yok Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bu atasözü başına herhangi bir kötü durum geldiği zaman umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini anlatmaktadır. İnsanlar her zaman kötü durumlar ile karşılaşabilir. Ancak bu kötü durumlar karşısında karamsarlığa düşmeden bizi yaratan Allah'a sığınmamız gerekmektedir. Böylelikle kötülüklerden ve dertlerden çok daha rahat bir şekilde kurtulabiliriz.

 Allah Var Gam Yok Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu kadar üzülme, unutma ki Allah var gam yok.

 Bu cümlede başa gelen kötü durumdan dolayı kişinin karalar bağlamaması, Allah'ın mutlaka ona yardım edeceğini bilmesi gerektiği anlatılmaktadır. İnsanların sorunlar karşısında mutlaka Allah'a sığınması gerektiğinden ve bu şekilde sıkıntıları yüzünden kederlenmemesi gerektiğinden söz edilmektedir.

 

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