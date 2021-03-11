Allah Utandırmasın deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Allah utandırmasın deyimi ''inşallah başarılı olursun'', ''Allah daim etsin'' ve ''Allah hakkında hayırlısını versin'' temennileri ile aynı anlama gelir.

Allah Utandırmasın Ne Demek?

Allah utandırmasın, ''hayırlı olsun'' ve ''başarılar dilerim'' demektir. Kişinin bir işte başarılı olmak adına sarf ettiği çabaların karşılığını alması için söylenir.

Allah Utandırmasın Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Birinin para kazanmak ya da bir işte başarılı olmak için verdiği mücadeleyi desteklemek ve başarılar dilemek için kullanılan bir söz kalıbı. Anlamı: Birine hem şans hem de başarılar dilemek isteyen kişilerin ettiği dua.

Allah Utandırmasın Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Yeni dükkan açmışsın. Allah utandırmasın kardeşim.

2- Yeni bir yola girdim bakalım. Allah utandırmasın.

3- Allah utandırmasın Ali. Başarılarının devamını diliyorum.