Allah İçin ne demek? Allah İçin deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Birisinden dürüst olmasını ve doğru söylemesini istediğimizde de ''Allah için'' deyimini kullanırız. Deyim bu anlamıyla kullanıldığında ''Allah'ın adını veriyorum / verdim'' deyimiyle aynı anlamı taşır.

Allah İçin Ne Demek?

Allah için deyimi ''Doğrusunu söylemek gerekirse'', ''Hakikat şu ki'' anlamında kullanılan kalıplaşmış bir söz dizisidir.

Allah İçin Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre Allah İçin deyiminin iki farklı anlamı bulunmaktadır.

Anlam: Bir kişi ya da olay hakkında görüş bildirirken kullanılan ve ''gerçekten'', ''hakikaten'' anlamına gelir. Anlamı: Karşı taraftan dürüst olmasını beklediğimizde kullanılan söz dizisidir. ''Allah için doğruyu / gerçeği söyle'' şeklinde kullanılır.

Allah İçin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Allah için bu zamana kadar Yılmaz'ın bir hatasını ne gördüm ne de duydum.

2- Allah için Ali çok çalışkan bir adam.