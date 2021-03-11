Allah Bir Yastıkta Kocatsın deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek Kullanımı (TDK)

Allah Bir Yastıkta Kocatsın yeni evlenen çiftler için söylenen bir deyimdir. Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan bu deyim günümüzde de sık sık kullanılmaktadır.

Allah Bir Yastıkta Kocatsın Ne Demek?

''Kocaman'' kelimesinin sözlük anlamı yaşlanmak demektir. Bu deyim yeni evli çiftlerin birlikte yaşlanması, hiç ayrılmaması anlamına gelen bir temenni cümlesidir.

Allah Bir Yastıkta Kocatsın Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre Allah Bir Yastıkta Kocatsın deyimi, çiftlerin hiçbir zaman ayrılmaması, hep bir arada olması ve ömürlerinin sonuna kadar birlikte yaşaması anlamına gelir. Deyimdeki ''bir yastık'' ifadesi birlik beraberliği vurgular.

Allah Bir Yastıkta Kocatsın Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Dilerim hiç ayrılmazsınız, Allah bir yastıkta kocatsın.

2- Allah bir yastıkta kocatsın, ikinize de mutlulukla dilerim.