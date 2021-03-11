Allah Bilir ne demek? Allah Bilir deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim yöreden yöreye farklı şekillerde dile getirilir. En yaygın olanları: ''En Doğrusunu Allah Bilir'' ve ''Olmuyorsa olmuyor, vardır Allah'ın bir bildiği.''

Allah Bilir Ne Demek?

Allah Bilir deyimi, insanın bilmesinin mümkün olmadığı konuların tamamının Allah tarafından bilinmesi anlamına gelir. Bunun dışında henüz netlik kazanmamış, belirsiz durumları belirtmek için de aynı deyim kullanılır.

Allah Bilir Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Dünyada ve evrende olup biten her şeyin yalnızca Allah tarafından eksiksiz bir şekilde bilinmesi demektir. Anlam: Bilgimiz dışında kalan ve hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz şeyleri belirtmek için kullanılan kalıplaşmış söz dizisidir.

Allah Bilir Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Allah Bilir, bizim düştüğümüz duruma daha önce kaç kişi düştü?

2- Onun nereye gittiğini, şimdi nerede olduğunu Allah bilir.