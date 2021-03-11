Allah Bağışlasın ne demek? Allah Bağışlasın deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Türk - İslam kültüründe yeni doğan bebekler için aileye iyi dileklerde bulunulur. Allah Bağışlasın deyimi dışında kullanılan deyimlerden bazıları şunlardır: ''Allah analı babalı büyütsün.'' - ''Allah uzun ömür versin.'' ve ''Allah nazarlardan saklasın.''

Allah Bağışlasın Ne Demek?

Allah Bağışlasın, sadece yeni doğan bebekler için değil yeni tanışılan çocuklar için de söylenir. Aynı zamanda bir dua olan bu deyim, Allah korusun ve Allah sağlık versin anlamında da kullanılır.

Allah Bağışlasın Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Allah kazalardan, kötülüklerden, belalardan korusun. Anlamı: Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin.

Allah Bağışlasın Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ne kadar tatlı bir bebek! Allah bağışlasın.

2- Allah bağışlasın! Çocukların ikisi de çok uslu ve zekiydi.

3- Böyle akıllı çocuklar herkese nasip olmaz. Allah bağışlasın.